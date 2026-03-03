Giornata delle donne a Castellabate: iniziative dedicate con screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto psicologico

Il comune di Castellabate anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, dedica diverse iniziative per la prevenzione e la tutela della salute femminile. Il 5 marzo dalle ore 15.00 si rinnova, in collaborazione con l’ASL Salerno, l’appuntamento con gli screening oncologici gratuiti presso il Poliambulatorio di Santa Maria. Uno strumento fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. Sarà possibile svolgere lo screening alla cervice uterina, colon retto e alla mammella.

La novità

Novità significativa di quest’anno è l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico dedicato alle donne, in programma lunedì 9 marzo su prenotazione, presso l’Ufficio Politiche Sociali in Via G.Amodio a Santa Maria alle dalle 9.30 alle 13.30. Uno spazio pensato per offrire supporto, confronto e sostegno professionale, con particolare attenzione al benessere emotivo e psicologico.

“La prevenzione rappresenta la prima forma di tutela della salute e come Amministrazione abbiamo il dovere di promuovere iniziative concrete che mettano al centro le persone. In occasione dell’8 marzo abbiamo voluto rafforzare il messaggio che la salute delle donne è una priorità, non solo attraverso gli screening, ma anche offrendo un supporto psicologico, perché il benessere è un equilibrio tra corpo e mente”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questa iniziativa è l’ennesimo segnale di attenzione e vicinanza alle donne della nostra comunità. Offrire screening gratuiti e uno sportello di ascolto significa favorire l’accesso ai servizi. Vogliamo che ogni donna sappia di non essere sola e di poter contare su strumenti concreti di prevenzione e sostegno”, aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Carbutti.