Giornata delle donne a Castellabate: iniziative dedicate con screening oncologici gratuiti e sportello di ascolto psicologico

Il 5 marzo dalle ore 15.00 si rinnova, in collaborazione con l’ASL Salerno, l’appuntamento con gli screening oncologici gratuiti presso il Poliambulatorio di Santa Maria

Il comune di Castellabate anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, dedica diverse iniziative per la prevenzione e la tutela della salute femminile. Il 5 marzo dalle ore 15.00 si rinnova, in collaborazione con l’ASL Salerno, l’appuntamento con gli screening oncologici gratuiti presso il Poliambulatorio di Santa Maria. Uno strumento fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. Sarà possibile svolgere lo screening alla cervice uterina, colon retto e alla mammella.

La novità

Novità significativa di quest’anno è l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico dedicato alle donne, in programma lunedì 9 marzo su prenotazione, presso l’Ufficio Politiche Sociali in Via G.Amodio a Santa Maria alle dalle 9.30 alle 13.30. Uno spazio pensato per offrire supporto, confronto e sostegno professionale, con particolare attenzione al benessere emotivo e psicologico.

Il commento

“La prevenzione rappresenta la prima forma di tutela della salute e come Amministrazione abbiamo il dovere di promuovere iniziative concrete che mettano al centro le persone. In occasione dell’8 marzo abbiamo voluto rafforzare il messaggio che la salute delle donne è una priorità, non solo attraverso gli screening, ma anche offrendo un supporto psicologico, perché il benessere è un equilibrio tra corpo e mente”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questa iniziativa è l’ennesimo segnale di attenzione e vicinanza alle donne della nostra comunità. Offrire screening gratuiti e uno sportello di ascolto significa favorire l’accesso ai servizi. Vogliamo che ogni donna sappia di non essere sola e di poter contare su strumenti concreti di prevenzione e sostegno”, aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Carbutti.

