Giornata del diabete: a Pastena un convegno e una panchina azzura

Nell’ambito delle manifestazioni per la Giornata Mondiale del Diabete, il Centro di Diabetologia del Poliambulatorio di Pastena del Distretto 66 / ASL Salerno, guidato dalla Dott.ssa Paky Memoli (Responsabile U.O.S.D. di Diabetologia), ha promosso per venerdì 14 novembre 2025, ore 10,30, un dibattito sul Diabete Mellito di Tipo 1 e sulla Legge 130 del 2023 che si terrà presso il Poliambulatorio di Pastena.

Subito dopo si procederà alla dedica di una “panchina azzurra” (il colore mondiale della patologia diabetica) ad Alessandro Farina, tredicenne morto nel 2017 per una grave forma di diabete di tipo uno (non tempestivamente diagnosticata).

Il confronto

Il dibattito si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del Vescovo Ausiliario della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno S.E. Alfonso Raimo.

Saluteranno i presenti e prenderanno parte al dibattito il Direttore Generale ASL Salerno Ing. Sosto, il Direttore Sanitario Primo Sergianni ed il Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli.

La panchina azzurra

Assieme a tutto gli intervenuti, poi, la responsabile del Centro Paky Memoli procederà alla intitolazione della “panchina azzurra” alla Memoria del piccolo Alessandro Farina.

La manifestazione non si inserisce soltanto nell’ambito dell’iniziativa mondiale cui aderisce “ratione materiae”, ma è in continuazione con un lungo e serrato impegno del Centro per sensibilizzare la popolazione servita dall’ASL salernitana ad una tempestiva diagnosi del diabete mellito di tipo 1, ma anche per svolgere prevenzione, attraverso check e corretta alimentazione, per quanto concerne il diabete di tipo 2.

A margine, sarà presentata una mostra sulla Sanità Militare dalla Grande Guerra ad oggi, a cura dell’archeologo contemporaneo Claudio Caserta.