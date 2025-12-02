Giornata del benessere mentale ad Agropoli: un’iniziativa di prevenzione fondamentale organizzata dall’Avis

Il Rotary Club Paestum Centenario, in collaborazione con il Comune di Agropoli e AVIS Comunale di Agropoli, annuncia un importante appuntamento dedicato alla salute della comunità: la “Giornata del Benessere Mentale“.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Il Rotary pensa a te…“, che mira a sottolineare come «La prevenzione è fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie».

Per questo motivo, il Rotary Club ha istituito le “Giornate della Prevenzione”, un ciclo di eventi mensili durante i quali medici specialisti mettono a disposizione la loro professionalità per offrire screening gratuiti e fornire consigli utili sulle patologie più diffuse.

L’evento

L’evento si focalizzerà specificamente sul benessere mentale, un tema di crescente rilevanza per la salute pubblica. La giornata offrirà l’opportunità di accedere a consulti specialistici gratuiti.

Saranno presenti le dottoresse Maria Teresa Cammarano e Maria Domenica Calabrese, le quali saranno a disposizione per offrire il loro supporto professionale e condurre gli screening previsti.

La giornata di prevenzione

L’obiettivo è quello di intercettare precocemente eventuali disagi e fornire indicazioni mirate per il mantenimento di una buona salute psicologica.

La giornata del benessere mentale si terrà sabato 6 dicembre 2025 presso la Sede Avis Comunale di Agropoli, situata in Via Cannetiello, 26.

Gli orari di svolgimento della mattinata sono fissati dalle 09:30 alle 12:30.

La prenotazione

Per partecipare all’iniziativa, la prenotazione è obbligatoria. È necessario telefonare al numero 0974 271750, attivo tutti i giorni negli orari dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

Si invitano i cittadini interessati a contattare tempestivamente il recapito per assicurarsi la disponibilità, usufruendo così di questa importante opportunità di prevenzione e salute offerta dal Rotary e dal Comune.