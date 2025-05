Giona: ospite Nicola Campanile, presidente nazionale di PER le Persone e la Comunità

Ultima puntata della quarta stagione di Giona. Nel corso della puntata Vito Rizzo e Nicola Campanile, presidente nazionale di PER le Persone e la Comunità hanno parlato dei referendum dell’8-9 giugno e dell’importanza della partecipazione attiva da parte dei cristiani.

Nel corso della puntata si sono analizzati i cinque quesiti referendari cercando di valutare gli orientamenti per il voto ai sensi della Dottrina Sociale della Chiesa. In particolare ci si è soffermati sul quesito sulla cittadinanza ai cittadini stranieri extracomunitari e a valutare le diverse prospettive sui quattro quesiti in materia di lavoro.

Con un confronto aperto e non ideologico si è guardato al giusto equilibrio tra libertà e diritti dei datori di lavoro e dei lavoratori per individuare l’orientamento più equilibrato da assumere nei confronti di quesiti tecnici che hanno però importanti e concrete ricadute pratiche nel mondo del lavoro.