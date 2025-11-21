Gioi: il medico di base va in pensione dopo 30 anni al servizio della comunità, ieri la festa

Il saluto del sindaco: “non è stato semplicemente il lavoro del medico, ma siete diventata una nostra concittadina”

A cura di Antonio Pagano

Nella serata di ieri le comunità di Gioi e Cardile hanno salutato e ringraziato la Dott.ssa Michelina De Cristofaro, medico di base nei due paesi da circa 30 anni, e da oggi in pensione. Un lavoro svolto in questi anni sempre con disponibilità e competenza verso i suoi i pazienti.

Un lavoro svolto con dedizione e amore nelle due comunità

La festa con torta finale si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Gioi, alla presenza della comunità locale, dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Maria Teresa Scarpa, e dai parroci Don Marco Torraca e Don Guglielmo Manna.

Alla dottoressa sono state donate anche due targhe, da parte del Comune e delle Parrocchie di Gioi e a Cardile, come segno di riconoscenza per il lavoro svolto con dedizione e amore.

Leggi anche:

Santa Marina: processo contro il sindaco Fortunato, Comune non si costiusce parte civile. Lo farà la minoranza
Maltempo: disagi anche a Vibonati. Borrelli: «Lavori in corso per evitare nuovi disagi»
Agropoli: niente plastica negli uffici comunali. Ecco l’ordinanza

“Vogliamo celebrare il lavoro che avete fatto in questa comunità, perché non è stato semplicemente il lavoro del medico, ma siete diventata una nostra concittadina, questa è una cosa che sia a Gioi e a Cardile si sente ed è chiara” ha detto il primo cittadino Scarpa.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Virgo Fidelis Salerno

A Salerno celebrata la Virgo Fidelis, patrona della Benemerita

Un'occasione per commemorare anche l'84° anniversario della battaglia di Culqualber

Ipse dixit: ottava puntata con la professoressa Lorella Parente

In ogni puntata si toccherà un tema di attualità riletto alla luce…

“Crimini e delitti”: il caso di nonna Gilda

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79