Gioi: il medico di base va in pensione dopo 30 anni al servizio della comunità, ieri la festa

Nella serata di ieri le comunità di Gioi e Cardile hanno salutato e ringraziato la Dott.ssa Michelina De Cristofaro, medico di base nei due paesi da circa 30 anni, e da oggi in pensione. Un lavoro svolto in questi anni sempre con disponibilità e competenza verso i suoi i pazienti.

Un lavoro svolto con dedizione e amore nelle due comunità

La festa con torta finale si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Gioi, alla presenza della comunità locale, dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Maria Teresa Scarpa, e dai parroci Don Marco Torraca e Don Guglielmo Manna.

Alla dottoressa sono state donate anche due targhe, da parte del Comune e delle Parrocchie di Gioi e a Cardile, come segno di riconoscenza per il lavoro svolto con dedizione e amore.

“Vogliamo celebrare il lavoro che avete fatto in questa comunità, perché non è stato semplicemente il lavoro del medico, ma siete diventata una nostra concittadina, questa è una cosa che sia a Gioi e a Cardile si sente ed è chiara” ha detto il primo cittadino Scarpa.