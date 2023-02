Gioi e Rivoluzione – Cantine Folk: al via la rassegna musicale nel cuore del Cilento

La rassegna musicale “Gioi Rivoluzione – Cantine Folk” sta per avere il suo primo appuntamento, venerdì 24 febbraio, con uno dei protagonisti della scena musicale partenopea: Francesco Di Bella. Conosciuto come frontman dei 24 Grana, band che ha rivoluzionato il panorama musicale unendo dub, rock e pop, Di Bella presenterà a Gioi Cilento le sue canzoni in una versione acustica ed intima, accompagnato dalla chitarra di Fofò Bruno.

Gioi e Rivoluzione – Cantine Folk: l’evento

Il concerto di apertura sarà di una nuova promessa del cantautorato partenopeo, Verrone.

Dario Sansone, direttore artistico della rassegna, si è detto felice di iniziare con un artista così speciale: “Francesco Di Bella è una perla rara del cantautorato, un uomo e un amico eccezionale. Venerdì avremo l’occasione di ascoltare il meglio del suo canzoniere in una versione ‘denudata’ e ‘in cantina’. In apertura avremo una giovane promessa che ha partecipato ai nostri laboratori di songwriting, Verrone, che ci porterà in un viaggio attraverso la delicatezza e l’esistenzialismo delle sue canzoni“.

Quello con Francesco Di Bella sarà soltanto uno degli appuntamenti in programma durante la rassegna.

I prossimi appuntamenti

Venerdì 24 febbraio – Francesco Di Bella

open: Francesco Verrone

Venerdì 31 marzo – Gino Fastidio

open: Faderica

Sabato 29 aprile – Ilaria Graziano

open: acasadiUke

Mercoledì 24 maggio – Gnut

open: Bif