Gill Voria, allenatore del Siena, si racconta a InfoCilento: «Il Cilento? Tornarci mi emoziona sempre»

Gill Voria ha analizzato il momento positivo della sua squadra, sottolineando come il suo gruppo sia ottimo e molto unito.

Augusto Salerno

In una lunga intervista ai microfoni di InfoCilento, Gill Voria, attuale allenatore del Siena e originario di Capaccio, ha analizzato il momento positivo della sua squadra, sottolineando come il suo gruppo sia ottimo e molto unito.​

Un messaggio ai giovani

Voria ha poi dedicato un pensiero importante ai ragazzi più giovani, spiegando che per farli crescere ci vuole coraggio e che il Siena ne fornisce molto, dando loro lo spazio necessario per maturare. Infine, non è mancato un momento di commozione parlando delle sue radici: il mister ha confessato che ogni volta che torna nel Cilento prova sempre una grandissima emozione.

La carriera

Difensore centrale cresciuto nell’Avellino, debutta in Serie B nel 1991-92. Gioca poi tra Serie B e Serie C1 con squadre come Pescara, Cosenza, Siena e Avellino, ottenendo alcune promozioni e sfiorandone altre (con Siena e Benevento). Nella parte finale della carriera milita anche in Serie C2 con Portogruaro e Teramo e conclude nel 2011-12 con l’Olimpia Colligiana. In Serie B colleziona 136 presenze e 6 gol.

Dopo il ritiro diventa allenatore: lavora nel settore giovanile del Siena, fino a diventare allenatore della prima squadra nel 2025 in Serie D.

