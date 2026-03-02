Giallo a Sant’Egidio del Monte Albino: muore 60enne in ospedale, fermata la moglie per omicidio

Un dramma ancora avvolto da diversi punti interrogativi si è verificato nel weekend a Sant’Egidio del Monte Albino. Un uomo di 60 anni, Franco Vitolo, è deceduto nella notte tra domenica e lunedì presso l’ospedale Umberto I, dove era giunto in condizioni disperate. Il paziente era stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 in codice rosso, ma nonostante i tempestivi e ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero.

Svolta nelle indagini: fermata la moglie per omicidio

Le indagini hanno subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nei confronti di una donna di 54 anni, residente nel medesimo comune e moglie della vittima. L’accusa ipotizzata dagli inquirenti è di “omicidio”. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, lo scorso 1 marzo la donna avrebbe aggredito il coniuge colpendolo con un’arma da taglio.

L’esame autoptico per chiarire le cause del decesso

Sarà ora l’esame autoptico, che potrebbe essere eseguito già nelle prossime ore, a fare piena luce sulla dinamica degli eventi e sulle cause effettive della morte. L’autopsia risulterà decisiva per stabilire se la ferita riportata abbia avuto un ruolo determinante nel decesso o se siano presenti ulteriori segni di colluttazione o lesioni sul corpo del sessantenne.