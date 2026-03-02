Cronaca

Giallo a Sant’Egidio del Monte Albino: muore 60enne in ospedale, fermata la moglie per omicidio

60enne muore dopo il ricovero in ospedale. La Procura ferma la moglie: l'avrebbe colpito con un'arma da taglio

Redazione Infocilento
Omicidio Sant'Egidio Monte Albino

Un dramma ancora avvolto da diversi punti interrogativi si è verificato nel weekend a Sant’Egidio del Monte Albino. Un uomo di 60 anni, Franco Vitolo, è deceduto nella notte tra domenica e lunedì presso l’ospedale Umberto I, dove era giunto in condizioni disperate. Il paziente era stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 in codice rosso, ma nonostante i tempestivi e ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il ricovero.

Svolta nelle indagini: fermata la moglie per omicidio

Le indagini hanno subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nei confronti di una donna di 54 anni, residente nel medesimo comune e moglie della vittima. L’accusa ipotizzata dagli inquirenti è di “omicidio”. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, lo scorso 1 marzo la donna avrebbe aggredito il coniuge colpendolo con un’arma da taglio.

L’esame autoptico per chiarire le cause del decesso

Sarà ora l’esame autoptico, che potrebbe essere eseguito già nelle prossime ore, a fare piena luce sulla dinamica degli eventi e sulle cause effettive della morte. L’autopsia risulterà decisiva per stabilire se la ferita riportata abbia avuto un ruolo determinante nel decesso o se siano presenti ulteriori segni di colluttazione o lesioni sul corpo del sessantenne.

Leggi anche:

Malore in strada muore ex amministratore salernitano
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

ASL Salerno, Telemedicina per tutti: via agli Ambulatori Virtuali di Comunità

Presentato questa mattina il progetto che coinvolge - per ora - ben 127 comuni dei 158 del salernitano e che si pone come obiettivo quello di aiutare sia le persone più anziane a poter usufruire del servizio di televisita

Teggiano Polizia Municipale

Teggiano: arrivano quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

Quattro nuovi agenti e più controlli sul territorio comunale. La soddisfazione del sindaco Di Candia

Dubai

Guerra nel Golfo: la testimonianza dei salernitani bloccati negli Emirati

Salernitani bloccati negli Emirati Arabi Uniti dopo l'attacco nel Golfo. Le testimonianze di Andrea Vento e Italo Santoro sulla sicurezza e la paura a Dubai

Poste San Gregorio Magno

L’ufficio postale di San Gregorio Magno riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione

Nuovi servizi grazie al progetto Polis per i centri con meno di 15mila abitanti

Agropoli: successo per la seconda sfilata di Carnevale

L'edizione 2026 del Carnevale di Agropoli va in archivio con un bilancio estremamente positivo, sigillato dal recupero della sfilata del martedì grasso che ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico a cielo aperto.

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 2 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello. Il tg di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 13.55 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55, 19.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.

Barriere architettoniche in Campania: Salerno unica città con un piano, Napoli non risponde

'indagine dell'Associazione Luca Coscioni rivela i ritardi della Campania sui PEBA: solo Salerno ha avviato l'iter, mentre Napoli e le altre province restano indietro.

Campo da calcio

Calcio: pari interno per la Gelbison, male Santa Maria e Agropoli. Gli highlights

Weekend dal sapore amaro per le cilentane. Soddisfatta a metà la Gelbison

Castelnuovo Cilento frana

Castelnuovo Cilento, allarme sicurezza nel centro storico, Visione Comune denuncia cedimenti in via San Cataldo

I consiglieri di "Visione Comune" denunciano il grave dissesto strutturale in via San Cataldo a Castelnuovo Cilento. Richiesto intervento urgente per la pubblica incolumità

Cocktail

L’IIS “Enzo Ferrari” di Battipaglia capitale del Mixology: al via il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S.

L'IIS Enzo Ferrari di Battipaglia ospita il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S. Studenti da tutta Italia si sfidano nella creazione di cocktail long drink innovativi

Campagna

L’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro presenta i risultati raggiunti

Un incontro per illustrare il percorso ambientale, di gestione sostenibile e valorizzazione del territorio

Sapri spiaggia

Primavera in anticipo nel salernitano: sole e temperature miti tra Cilento e Vallo di Diano

Le previsioni meteo per il 2 e 3 marzo 2026 in provincia di Salerno. Tempo stabile e clima mite nell'area sud, dal Cilento al Vallo di Diano