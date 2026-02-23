Gelbison: un nuovo capitolo per il giovane Vincenzo Vaccaro, ieri l’esordio in prima squadra



Nella sfida di ieri tra Vibonese e Gelbison, vinta dai rossoblù con un netto 4 a 0, ha esordito con la prima squadra il giovane talento della cantera rossobù Vincenzo Vaccaro, coronando un percorso costruito giorno dopo giorno con impegno e determinazione. Un nuovo capitolo che si apre fatto di sogni, sacrifici e passione .

Il suo percorso

La sua storia parte dalla Cilento Academy, scuola calcio che da anni rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi del territorio. È lì che ha mosso i primi passi, imparando non solo i fondamentali del calcio, ma anche il valore del rispetto, del sacrificio e del lavoro di squadra.

Successivamente è passato alla Juniores Nazionale, guidata con grande professionalità dal responsabile Antonio Martellone. Insieme ai tecnici Giovanni Piemonte e Andrea Ferri, ha intrapreso un percorso di crescita importante: allenamenti intensi, cura dei dettagli, mentalità vincente. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che ha permesso al ragazzo di maturare sotto ogni aspetto, tecnico e umano.

La soddisfazione del club

“Da questa estate per Vincenzo è arrivata la chiamata della prima squadra. – scrive entusiasta la società – Un traguardo meritato, accompagnato anche dalla firma del suo primo contratto economico: un riconoscimento concreto per l’impegno profuso negli anni e per il talento dimostrato sul campo. L’esordio di ieri non è solo una presenza in distinta o qualche minuto giocato: è il simbolo di un cammino fatto di sacrifici, di allenamenti sotto il sole e sotto la pioggia, di rinunce e di sogni coltivati con determinazione”.

