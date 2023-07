Ha preso il via la stagione della Gelbison. La compagnia di patron Maurizio Puglisi ha iniziato la preparazione sul campo Ardisani di Casal Velino. I rossoblù, dopo la cocente retrocessione dello scorso anno, sono chiamati a giocare nel campionato di Serie D, ma il presidente dei vallesi non si perde d’animo e valuta il ricorso per poter ottenere il ripescaggio.