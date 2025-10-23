Gelbison, presentato ufficialmente il nuovo allenatore Massimo Agovino

Si è tenuta questo pomeriggio, presso l’aula consiliare del Comune di Vallo della Lucania, la presentazione ufficiale di Mister Massimo Agovino, nuovo allenatore della Gelbison. L’incontro con la stampa ha rappresentato un momento significativo per la società rossoblù, che apre così una nuova fase della stagione.

Le parole del presidente Puglisi

Ad inaugurare la conferenza è stato il patron Maurizio Puglisi, che ha espresso piena fiducia nel nuovo tecnico e nelle potenzialità del progetto sportivo.

“Noi scegliamo sempre allenatori in cui crediamo”, ha dichiarato Puglisi.

“Agovino è una persona di grande umanità, e quando ha accettato ero molto contento. Lo apprezzo non solo dal punto di vista tecnico: credo che ci siano tutti i presupposti per intraprendere un lungo percorso insieme”.

Il presidente ha inoltre chiarito i motivi della separazione consensuale con l’ex tecnico Imperio Carcione, spiegando che la decisione è maturata in un clima di reciproca consapevolezza:

“La crisi era evidente a entrambi. È stata una risoluzione inevitabile, anche dopo l’ultima conferenza stampa”.

Le parole di Massimo Agovino e del ds

Emozionato Mister Agovino ha ringraziato la società per la fiducia e sottolineato la solidità del progetto Gelbison.

“Con il presidente Puglisi ci eravamo già sfiorati in passato, e sono davvero felice di essere qui. Ora il mio obiettivo è entrare subito in sintonia con il gruppo e ottenere risultati. Ho trovato ragazzi disponibili, ma sarà mio compito tirare fuori il meglio da ciascuno di loro”.

Ad intervenire anche il direttore sportivo Coscia, che ha ribadito la necessità di guardare avanti con pragmatismo: “Quando non arrivano i risultati attesi, è normale che qualcosa non funzioni. Ma questa è una società che programma il futuro, non improvvisa. È tempo di ripartire”.

Con Agovino alla guida, la Gelbison apre dunque un nuovo capitolo della propria stagione. La prima prova del tecnico rossoblù sarà la trasferta di Lamezia, una sfida impegnativa ma decisiva per ritrovare entusiasmo e determinazione.