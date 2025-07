Gelbison, nuovo arrivo in difesa: il club dà il benvenuto a Nicoló Donida

La Gelbison ha ufficializzato un nuovo innesto in difesa, annunciando l’acquisizione di Nicoló Donida, difensore centrale classe 1992, proveniente dalla Pistoiese. Si tratta di un’operazione mirata a dare maggiore solidità ed esperienza alla retroguardia rossoblù, che aveva già visto la conferma di Viscomi e l’arrivo di Zugaro.

Esperienza e affidabilità al servizio della Gelbison

Il club cilentano ha comunicato che “la Gelbison annuncia l’acquisto di Nicoló Donida”, sottolineando l’importanza del profilo selezionato. Donida, dopo una stagione da protagonista in Serie D con 23 presenze tra le fila degli Orange, si è imposto come uno dei difensori più solidi e continui del torneo.

Il centrale lombardo vanta una carriera di rilievo tra Serie C e Serie D, avendo militato in club storici come Fidelis Andria, Nocerina, Crema e Cuneo. Dotato di leadership e di un’elevata affidabilità difensiva, Donida rappresenta un profilo di sicura affidabilità per lo scacchiere tattico della squadra.

Un progetto tecnico ambizioso

L’arrivo del difensore si inserisce nel piano della società rossoblù, determinata a rafforzare il reparto arretrato con elementi di comprovata esperienza. “La Gelbison dà il benvenuto a Nicoló Donida e gli augura buon lavoro in vista della nuova stagione”, conclude la nota ufficiale del club.