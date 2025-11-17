Gelbison: “Nessuna aggressione collettiva”. Solidarietà al Sindaco Sansone dopo il diverbio allo stadio

Chiarita la dinamica: un diverbio con un singolo. Piena solidarietà al Sindaco Antonio Sansone

A cura di Ernesto Rocco
Antonio Sansone, sindaco di Vallo della Lucania

La Società Gelbison ha ritenuto necessario esprimere la propria posizione in merito ai fatti avvenuti in occasione dell’incontro calcistico Gelbison – Messina del 16 novembre 2025. La dirigenza ha ribadito con forza la propria visione dello stadio come un luogo di aggregazione, dove la passione sportiva dovrebbe convivere in modo costruttivo e rispettoso. Nonostante l’impegno costante della società per prevenire comportamenti non appropriati, questi sforzi possono essere vanificati dalla condotta di singoli tifosi.

Nessuna aggressione collettiva, ma un diverbio con un singolo

Durante il match di domenica un tifoso avrebbe aggredito il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone che invitava i tifosi alla calma. Dalla Gelbison precisano come “buona parte della tifoseria organizzata è intervenuta per placare gli animi“.

L’intervento del Sindaco e la solidarietà della società

La dirigenza ha espresso la sua piena solidarietà al Sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, per il suo intervento. La Gelbison ha compreso le motivazioni che hanno spinto il primo cittadino a intervenire, il cui intento era quello di “adoperarsi per affermare un clima sereno e rispettoso che rischiava di essere turbato” e tutelare la serenità dell’evento sportivo.

