Gelbison: i rossoblù tengono testa al Savoia

Si è concluso con un pari per 1-1 uno dei big match della ventisettesima giornata, la decima del girone di ritorno, del gruppo I di Serie D. Si torna in campo, dopo la sosta causa Torneo di Viareggio, allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata con la Gelbison, sesta e in avvicinamento alla zona play-off, che ha sfidato in trasferta il Savoia, in lotta per la vittoria del campionato che significherebbe promozione diretta in Serie C.

Alle 15:30 il sig. Federico Tassano, della sezione arbitrale di Chiavari, ha dato il via alle ostilità tra due squadre che nelle ultime 10 gare hanno mostrato salute con la Gelbison a portarsi a casa 20 punti, uno in più del Savoia. Agovino, allenatore dei rossoblù, si affida alla coppia offensiva composta da Liurni e Ferreira, all’esperienza di capitan Viscomi in difesa, alle geometrie di Uliano in mediana e all’estro di Coscia tra le linee.

Savoia-Gelbison: la gara

In avvio bloccato nel derby campano, nella sfida vietata per i tifosi cilentani, che non si schioda dallo 0-0 iniziale che accompagna le due squadre sino negli spogliatoi. Il match parte con un’occasione al 12’ per il Savoia con Pisacane che calcia dal limite con sfera alta sulla traversa mentre al 18’, sempre dalla distanza, Guida trova attento Corriere pronto anche alla mezzora su Ledesma. Anche la Gelbison, che tiene bene il campo provando a fare la gara per buoni tratti del match, cerca di farsi vedere in un paio di circostanze ma senza grossa precisione.

Nella ripresa, però, l’equilibrio si sblocca grazie a Lorenzo Liurni, in un momento ottimo di forma e realizzativo, che al 9′ firma il vantaggio dei rossoblù di mister Agovino. L’attaccante trova il guizzo giusto con un tiro a giro verso il palo più lontano che vale il momentaneo 0-1. Il vantaggio dura però un quarto d’ora, circa, visto il pari giunto al 25′ per mano dei padroni di casa, che riequilibrano la contesa con Franson Calvino, sugli sviluppi di un corner. L’ultima occasione, a 10′ dalla fine, è per gli ospiti che ci provano con Ferreira ma il suo tiro fisce di poco alto sulla traversa. La Gelbison allunga a 6, cosi, la sua striscia di imbattibilità, con il secondo pari di fila, dopo quello interno con il Lamezia, giunto dopo 4 successi consecutivi che hanno rilanciato i cilentani.

La classifica

La classifica, dopo 27 turni, del girone I di Serie D vede in testa l’Athletic Palermo con 54 punti, davanti al Savoia con 51 e Nissa a 50. Poi, con una gara da recuperare, ci sono la Reggina a 47 e Igea Virtus a 45, penalizzato di 5 punti. Fuori dalla zona play-off, invece, Gelbison a 41 e Gela a 40, con il Sambiase a 39 ed il Milazzo a 38.