Futsal: tutto pronto per il derby Feldi Eboli-Sporting Sala Consilina

La Serie A di futsal non si ferma per le feste di Natale e torna sul parquet, nel week-end, per il suo tredicesimo turno di campionato, spalmato tra sabato. Nella giornata che vedrà riposare la Fortitudo Pomezia cinque gare sono in programma al sabato con un match a testa tra domenica e lunedì.

Futsal, tredicesimo turno alle porte in Serie A

Si parte alle ore 19 di sabato con il primo anticipo tra la Roma, in zona play-off, e i liguri del CDM Futsal, fanalino di coda del torneo, mentre alle 20:30 sono in programma altre tre gare. I campioni d’Italia della Meta Catania, nel big match di giornata, ospita i piemontesi della L84, secondi, mentre Saviatesta Mantova, penultima se la vedrà con l’Active Network, quintetto in zona play-off.

Derby tra Feldi e Sporting

In contemporanea, poi, il derby ‘nostrano’ tra la Feldi Eboli e lo Sporting Sala Consilina. Le volpi di Lucho Antonelli attenderanno al PalaSele i draghi di mister Conde. I padroni di casa arrivano a questa sfida terzi con 25 punti raccolti nelle 11 gare giocate, tre in più degli ospiti di giornata quarti con 22 lunghezze in graduatoria. Le due formazioni sono reduci dal successo dell’ultimo turno: la Feldi per 3-4 con l’Active Network mentre lo Sporting per 2-1 contro Cosenza.

La altre gare

Alle 21:00 del sabato, poi, il Napoli Futsal, sesto, giocherà in casa contro Treviso, in zona play-out. Alla domenica, invece, alle 20:45 lo Sky match valevole per la zona salvezza con la Pirossigeno Cosenza che ospiterà i pugliesi della Global Work Capurso. Il programma si conclude il lunedì con gli irpini della Sandro Abate che se la vedranno con l’Ecocity Genzano.