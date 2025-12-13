Futsal: successo e quarto posto per lo Sporting, oggi tocca alla Feldi

Nella serata di ieri è partito il dodicesimo turno della Serie A di futsal che ha visto quattro delle sette gare previste andare in scena.
Successo per lo Sporting Sala Consilina
Tutto liscio per lo Sporting Sala Consilina che vince al Pala San Rufo contro il il Pirossigeno Cosenza 2-1. I salesi rafforzano la propria posizione in zona play-off, compiendo un passo importante verso la Final Eight di Coppa Italia. Il quintetto di mister Conde passa avanti al 9′ grazie alla rete del solito Vidal con i calabresi a trovare la via del pari al 14′ con Saponara, con il parziale di 1-1 che accompagna le squadre negli spogliatoi. A metà ripresa però, Delmestre decide la contesa con il definitivo 2-1. Nel finale, nonostante il power play dei cosentini, lo Sporting Sala Consilina resta compatta, lucida e concentrata fino all’ultimo secondo portando a casa tre punti che la proiettano a quota 22, con la sicurezza di restare al quarto posto.
Le altre gare del venerdì
Nelle altre gare termina in parità 2-2 il derby tra Genzano e Roma come la sfida tra i pugliesi del Global Work Capurso e la Sandro Abate, 5-5- Vince di misura, invece, la L84 sul Mantova per 4-3 con i piemontesi momentaneamente primi in classifica.
Oggi sul parquet la Feldi
Oggi le ultime tre gare del 12° turno, che vede i liguri del CDM Futsal riposare. Proverà a prendersi la testa del campionato la Meta Catania, campione in carica, di scena fuori casa sul parquet di Treviso, alle 15:30, mentre mezzora prima la Feldi Eboli aprirà il sabato con una trasferta non semplice con l’ Active Network, team viterbese attualmente in zona play-off. Chiude il quadro l’intreccio delle 18:00 con Pomezia che ospiterà Napoli..