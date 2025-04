Futsal: successi per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Dopo i match dello scorso weekend la Serie A di futsal maschile è scesa in campo per il suo 24° turno, giocato completamente in infrasettimanale. Successi in rimonta per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina che portano a casa tre punti importanti per i rispettivi obiettivi: la Feldi Eboli per finire più avanti possibile il suo cammino in ottica playoff e lo Sporting per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Successo con il Benevento per la Feldi

Al PalaSele vittoria per 2-3 sul Benevento C5 nonostante le squalifiche di Caponigro e Venancio con Espindola infortunato e Barra acciaccato. Gara combattuta ed aperta nella prima frazione che, nonostante le tante occasioni, si chiude a reti inviolate. In apertura di ripresa sono gli ospiti a trovare il vantaggio grazie ad un tocco fortunato di De Crescenzo, che devia in porta un tiro sporco di Suazo.

La Feldi reagisce e trova la via del pari al 10′ grazie al tap in vincente di Etzi con Calderolli, poco dopo, a completare la rimonta dei padroni di casa. I minuti passano e sono ancora le volpi a trovare la rete dopo un’azione corale che procura l’autogol di Volonnino che vale il 3-1. Il Benevento inserisce il portiere di movimento e Titon, a meno di due minuti dal termine, chiude il match sul 3-2.

Sorriso per lo Sporting Sala Consilina

I salesi battono, al Pala San Rufo, la Came Treviso per 4-3.

Primo tempo difficile per i locali che, proprio come venerdì scorso contro la Feldi reagiscono nella ripresa. Lo Sporting parte con Fiuza tra i pali, Baroni, Diaz, Igor e Vidal come elementi di movimento.

La Came Treviso parte meglio e la rete al 5′ di gioco con Luis ma subito dopo un’autorete di Suton pareggia i conti. Walex, al quarto d’ora, invece il riporta avanti i veneti che rientrano negli spogliatoi sul 2-1. Ad inizio secondo tempo, a distanza di 15 secondi, Vidal rimette in corsa lo Sporting firmando pari e sorpasso. Al 6′ Musumeci timbra, invece, il 3-3 che dura fino a 10 secondi dal termine quando

Igor regala l’intera posta in palio ai gialloverdi.