Futsal: stasera sul parquet la Feldi Eboli, domani lo Sporting Sala Consilina

Si gioca la seconda giornata della Serie A di futsal

A cura di Christian Vitale

Torna in scena in serata la Serie A di Futsal maschile con la seconda giornata di campionato. Sette gare, infatti, sono spalmate tra venerdì e sabato. Si parte alle 20:45 con cinque gare in contemporanea con altri due match fissati per domani.

La partita

Su Sky Sport telecamere puntate sulla Meta Catania campione d’Italia che ospiterà un’agguerrita Ecocity Genzano mentre il Napoli Futsal se la vedrà con i pugliesi del Global Work Capurso. Sul parquet anche la Feldi Eboli. Le ‘volpi’ saranno impegnate in una supersfida che vedranno opposto il quintetto eburino al PalaSele alla sempre temibile Roma. Prima interna stagionale per la formazione guidata da coach Antonelli che punterà, dopo la vittoria roboante dell’esordio, anche in questa stagione alla zona alta della classifica. Completano il quadro gli intrecci tra i calabresi della Pirossigeno Cosenza e gli irpini della Sandro Abate e quello tra Saviatesta Mantova e i liguri del CDM Futsal.

Al sabato, invece, chiudono altre due partite. Alle ore 17:30 la Came Treviso ospiterà i laziali dell’Active Network mentre alle 18:00 sarà la volta dello Sporting Sala Consilina. I salesi faranno visita alla Fortitudo Pomezia. I gialloverdi di mister Conde arrivano al match dopo il successo travolgente della prima giornata, 5-1 rifilato al Napoli, e vogliono confermare subito carattere e qualità anche in trasferta mentre a riposare saranno i piemontesi dalla L84.

