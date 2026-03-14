Futsal: la Feldi batte il Napoli, sconfitta per lo Sporting

Va alla Feldi Eboli, che si prende il derby contro Napoli, il big match della Serie A Kinto. Nessun pareggio nei sette Friday Night della 23esima giornata del massimo torneo di futsal, con ben sei successi di misura a testimoniare il grande equilibrio che regna sovrano in regular season.
La Feldi vince
Al PalaSele termina 3-2 lo Sky Match per le ‘volpi’, ora seconde in solitaria, che battono i partenopei, quarta forza del campionato. L’equilibrio del match viene spezzato al 4′ quando il sempreverde Borruto, calcettista classe ’87, porta avanti gli ospiti. I padroni di casa rispondono però al 9′ con Lucas Braga, abile a riequilibrare il match, e mettono la freccia prima di tornare negli spogliatoi, al 17′, con Neuhaus Garcia, che firma il 2-1 che porta le squadre all’intervallo. Nella ripresa, al 7′, Selucio porta a +2 le reti di vantaggio della Feldi Eboli, che mantiene il doppio margine di distanza sino alle battute conclusive. A tre giri di lancette dal gong finale arriva, invece, il guizzo di Guilhermão che infiamma il finale con il 3-2 che non si schioda però dal tabellone.
Venerdì amaro per lo Sporting
Non sorride il venerdì sera dello Sporting Sala Consilina, sconfitta per 2-1 a Genzano dall’Ecocity. Al Gino Cesaroni sono però i salesi, ora sesti a -3 dal quinto posto, a passare in vantaggio al 7′ con la rete di Igor che sigla lo 0-1 per i draghi. Il primo tempo si chiude però sul parziale di 1-1, complice Guerini che a pochi secondi dalla sirena pareggia i conti. Nella ripresa l’equilibro persiste sino a 120 secondi dalla fine quando Barichello decide la gara in favore dell’Ecocity, con Genzano a vincere per 2-1 portandosi i tre punti a casa. La Serie A tornerà sul parquet il prossimo venerdì con il suo 24esimo turno che vedrà la capolista Meta Catania riposare.