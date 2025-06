Futsal: in semifinale intreccio tra Feldi Eboli e Napoli

Semifinali eccoci. Sta per terminare il conto alla rovescia in attesa delle semifinali della Serie A di futsal, previste domenica 8 e lunedì 9 giugno con diretta su Sky Sport. Dopo la fine della regular season, lunga 30 giornate, le migliori 8 del campionato hanno strappato il pass per i quarti di finale che hanno premiato quattro formazioni.

Futsal, le magnifiche quattro dopo i quarti

La Meta Catania, campione d’Italia e prima della classe, ha piegato la resistenza degli irpini della Sandro Abate ‘soltanto’ in gara 3 come è capitato a Genzano con Roma. Nel derby laziale, però, è stata ribaltata la gerarchia iniziale dove i capitolini, quarti, sono stati estromessi dall’Ecocity, quinta, peggio piazzata. Nessuna sorpresa, invece, nelle altre due sfide con la Feldi, seconda, a superare in due gare i piemontesi della L84, settimi, come è successo a Napoli, terza, con Pomezia, sesta.

Ultimo ostacolo prima della finale

Ora le semifinali con la Meta Catania opposta sul parquet del Genzano alle 20:30 di lunedì mentre ad alzare il sipario sarà il derby campano con Napoli ad ospitare la Feldi Eboli domenica alle 18:00. Il match di ritorno, poi, a campi invertiti sono previsti giovedì ad Eboli e venerdì a Catania.