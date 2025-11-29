Futsal: cade lo Sporting, successo per la Feldi

Nella serata di ieri sono andati in scena cinque dei sette match previsti nella decima giornata di Serie A di futsal maschile, con Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina protagoniste sul parquet.
Successo esterno per la Feldi Eboli
Vince in trasferta la Feldi di mister Antonelli che parte nel peggiore dei modi subendo dopo appena 15 secondi il vantaggio della Came Treviso firmato da Vieira. La gara si infiamma a metà primo tempo quando arriva il pari firmato da Gattarelli ma un minuto dopo Ferreira va nuovamente a segno per il quintetto trevigiano. A due minuti dalla sirena una splendida azione corale libera Lavrendi per il 2-2, che manda le squadre al riposo. Nella ripresa la Feldi affonda il colpo al 13′ con Calderolli, autore del sorpasso che consegna l’intera posta in palio al team ospite.
Sconfitta interna lo Sporting Sala Consilina
Lo Sporting Sala Consilina cede, invece, al Pala San Rufo alla Roma per 1-3. Sono gli ospiti a sbloccare la contesa con Biscossi che dopo 8 giri di lancette porta i capitolini avanti. I salesi cercano la reazione ma al 12′ arriva anche il raddoppio giallorosso con João Miguel che porta sul 2-0 la sfida, sino al rientro negli spogliatoi. Poco dopo la metà della seconda frazione Arillo, poi, accorcia le distanze ma lo sforzo finale apre il fronte a Fortino per il 3-1 definitivo. I salesi restano cosi a 19 punti in classifica scivolando al terzo posto dietro al Meta Catania, primo con 22 lunghezze, e la Feldi, seconda a quota 21.