Futani denuncia i disservizi della fibra ottica: il Sindaco scrive al Ministro Urso

Il comune di Futani torna a sollecitare un intervento urgente contro i persistenti disservizi della rete in fibra ottica che, da mesi, penalizzano cittadini, attività economiche e uffici pubblici dell’area.

La denuncia del primo cittadino

Dopo numerose segnalazioni rimaste senza risposta, il Sindaco Dario Trivelli ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per chiedere un’azione immediata e risolutiva. In una lettera ufficiale inviata al Ministero, il primo cittadino denuncia una situazione ormai definita “insostenibile”.

Nonostante le reiterate comunicazioni e richieste di intervento, il Comune non avrebbe ricevuto riscontri concreti né dai gestori né dagli enti competenti. Secondo quanto riportato nella missiva, “i disagi, protratti anche per intere settimane, arrecano continui pregiudizi di natura lavorativa, sociale ed economica agli utenti”.

Il Sindaco sottolinea come la mancanza di una connessione stabile incida direttamente sul diritto dei cittadini a usufruire di servizi essenziali di connettività, con ripercussioni significative sulle attività professionali, scolastiche e amministrative.

Le richieste

Per queste ragioni, il Comune di Futani ha chiesto al Ministro Urso di “disporre immediati accertamenti tecnici e azioni correttive concrete”, al fine di garantire un servizio efficiente non solo nel territorio comunale, ma anche nei Comuni limitrofi del basso Cilento, ugualmente colpiti dai medesimi problemi di connettività.

“Nulla viene lasciato d’intentato – afferma l’amministrazione comunale – continueremo con determinazione e costanza a sollecitare chi di competenza fino a ottenere risposte chiare e interventi concreti per garantire al nostro territorio una connessione stabile e adeguata ai bisogni della comunità.”