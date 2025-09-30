Futani aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency

Il comune di Futani ha ufficialmente aderito alla campagna nazionale “R1PUD1A”, lanciata da Emergency, organizzazione non governativa fondata da Gino Strada e da oltre trent’anni attiva nella cura delle vittime di guerra e nella promozione dei diritti umani.

L’adesione

La decisione è stata formalizzata con la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 22 agosto 2025. L’iniziativa intende ribadire l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 11:30, presso la Casa Comunale di Futani, si terrà la cerimonia di esposizione dello striscione ufficiale di adesione. All’iniziativa parteciperanno il Sindaco Dario Trivelli e Peppino Fiordelisi, coordinatore area Campania di Emergency.

Lo slogan scelto dalla campagna richiama le parole del fondatore di Emergency: “Perché la guerra può solo essere abolita”. Con l’adesione a “R1PUD1A”, l’amministrazione comunale intende sottolineare l’importanza della pace e della solidarietà, valori fondamentali in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti e instabilità. Lo striscione esposto sulla facciata del municipio rappresenterà un segno visibile e permanente dell’impegno del Comune contro ogni forma di guerra.