Futani aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency

All’iniziativa parteciperanno il Sindaco Dario Trivelli e Peppino Fiordelisi, coordinatore area Campania di Emergency

A cura di Chiara Esposito
Dario Trivelli

Il comune di Futani ha ufficialmente aderito alla campagna nazionale “R1PUD1A”, lanciata da Emergency, organizzazione non governativa fondata da Gino Strada e da oltre trent’anni attiva nella cura delle vittime di guerra e nella promozione dei diritti umani.

L’adesione

La decisione è stata formalizzata con la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 22 agosto 2025. L’iniziativa intende ribadire l’adesione all’articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 11:30, presso la Casa Comunale di Futani, si terrà la cerimonia di esposizione dello striscione ufficiale di adesione. All’iniziativa parteciperanno il Sindaco Dario Trivelli e Peppino Fiordelisi, coordinatore area Campania di Emergency.

Lo slogan scelto dalla campagna richiama le parole del fondatore di Emergency: “Perché la guerra può solo essere abolita”. Con l’adesione a “R1PUD1A”, l’amministrazione comunale intende sottolineare l’importanza della pace e della solidarietà, valori fondamentali in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti e instabilità. Lo striscione esposto sulla facciata del municipio rappresenterà un segno visibile e permanente dell’impegno del Comune contro ogni forma di guerra.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Funghi

Alburni e Vallo di Diano: scattano i controlli sulla raccolta funghi

Verifiche sul territorio per contrastare pratiche scorrette che possano danneggiare il sottobosco

Agenzia delle Entrate

Codacons diffida l’Agenzia delle Entrate di Salerno: “Giorni di attesa per avere una prenotazione”

Una situazione paradossale che rende incoerente il servizio e disorienta cittadini e…

Incidente Sant'Arsenio

Violento incidente stradale sulla provinciale che collega Teggiano e Polla, tre i veicoli coinvolti nello scontro

Una delle auto avrebbe imboccato l’incrocio contromano, probabilmente a causa di una…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.