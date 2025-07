Furto in villa a Paestum: imprenditore napoletano derubato in casa

Un furto si è verificato nella villa dell’imprenditore napoletano Gaetano Giudice, a Paestum, noto nel settore della commercializzazione di impianti e servizi pubblicitari. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione durante la notte, accedendo dalla finestra del bagno. Il colpo è stato messo a segno mentre l’imprenditore e la sua famiglia dormivano, ignari della presenza dei ladri all’interno della residenza.

Ladri ripresi dalle telecamere prima di disattivare il sistema

I criminali, descritti come individui con “cappellino in testa e mascherina sul volto”, hanno agito rapidamente. Nonostante parte dei loro movimenti sia stata “immortalata dal sistema di videosorveglianza interno alla villa”, i ladri hanno prontamente provveduto a spegnere l’impianto per completare il colpo indisturbati. Durante il raid, si sono appropriati di vari beni di valore, tra cui gioielli, orologi, denaro in contante, borse e bracciali.

La denuncia e le indagini in corso

L’imprenditore Gaetano Giudice, assistito dal penalista Gennaro Demetrio Paipais, ha immediatamente presentato una denuncia alle forze dell’ordine per l’accaduto. Attualmente, sono in corso i sopralluoghi della polizia giudiziaria, che sta lavorando per identificare eventuali impronte dei malviventi lasciate sulla scena del crimine. Le indagini mirano a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a risalire all’identità dei responsabili del furto che ha scosso la tranquillità della villa a Paestum.