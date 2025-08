Furti e atti vandalici al cimitero di Polla: la denuncia del consigliere Fortunato D’Arista

Il cimitero comunale di Polla è nuovamente al centro dell’attenzione a causa di furti e atti vandalici che hanno colpito diverse tombe. A denunciarlo è il consigliere di opposizione Fortunato D’Arista, che ha segnalato la sottrazione di oggetti sacri come vasetti in rame, lettere in ottone e crocifissi.

La denuncia

“Ancora una volta, il cimitero di Polla è stato preso di mira da ladri senza scrupoli – ha scritto D’Arista in una nota –. Si tratta di un gesto di violenza inaudita, che colpisce profondamente la nostra comunità, violando un luogo che dovrebbe essere sacro, protetto e inviolabile.” Il consigliere ha evidenziato il dolore provocato da simili episodi, sottolineando quanto sia devastante per le famiglie sapere che le tombe dei propri cari sono state profanate.

“È un dolore intimo e difficile da descrivere – ha aggiunto –. Sapere che qualcuno ha profanato le tombe di persone amate lascia ferite profonde e rabbia.” D’Arista ha quindi rivolto un appello urgente all’amministrazione comunale e al sindaco, chiedendo l’immediata installazione di un sistema di videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno del cimitero, per contrastare il ripetersi di tali episodi. “Il rispetto per i defunti è il segno di una comunità civile. Non possiamo restare indifferenti,” ha concluso il consigliere.