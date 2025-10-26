Furti a San Mauro e Stella Cilento: ritrovata auto dei malviventi

È stata ritrovata l’auto utilizzata per mettere a segno il furto registrato tra venerdì e sabato notte ai danni di un tabacchi di San Mauro Cilento e probabilmente anche a Stella Cilento.

Doppio colpo nel Cilento

Probabilmente la vettura è stata utilizzata prima in quest’ultimo comune e poi per raggiungere San Mauro dove nelle ore successive è stata ritrovata in via Sorrentino.

Rubata un’auto

Non si arresta l’ondata di furti che sta interessando il Cilento. Dopo i recenti episodi avvenuti nella notte tra venerdì e sabato ai danni di due tabaccai di Stella e San Mauro Cilento, i residenti della zona vivono giorni di crescente preoccupazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei responsabili e risalire alla loro identità.

Sempre a San Mauro, la notte scorsa è stata rinata una un’Audi A6. Da chiarire se il fatto è collegato al furto nelle due attività. Un episodio che accresce il clima di tensione in un’area già colpita da più episodi simili.