Furti a San Mauro e Stella Cilento: ritrovata auto dei malviventi

La notte scorsa rubata anche un’Audi

A cura di Chiara Esposito
Carabinieri

È stata ritrovata l’auto utilizzata per mettere a segno il furto registrato tra venerdì e sabato notte ai danni di un tabacchi di San Mauro Cilento e probabilmente anche a Stella Cilento.

Doppio colpo nel Cilento

Probabilmente la vettura è stata utilizzata prima in quest’ultimo comune e poi per raggiungere San Mauro dove nelle ore successive è stata ritrovata in via Sorrentino. 

Rubata un’auto

Non si arresta l’ondata di furti che sta interessando il Cilento. Dopo i recenti episodi avvenuti nella notte tra venerdì e sabato ai danni di due tabaccai di Stella e San Mauro Cilento, i residenti della zona vivono giorni di crescente preoccupazione.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire gli spostamenti dei responsabili e risalire alla loro identità.

Sempre a San Mauro, la notte scorsa è stata rinata una un’Audi A6. Da chiarire se il fatto è collegato al furto nelle due attività. Un episodio che accresce il clima di tensione in un’area già colpita da più episodi simili.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Campo calcio

Terza categoria: manca sempre meno all’avvio del campionato

Ecco dove sono state inserite le squadre di Cilento e Diano

Piaggine Municipio

Piaggine valorizza il patrimonio rurale: un progetto da 64.000 euro per il “Piano di Roti”

L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio legato alla transumanza e a promuovere…

Tris della Battipagliese con l’Angri

Finisce 3 a 1. Primi minuti per i neo acquisti Onesto e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79