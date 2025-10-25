Furti nella notte a San Mauro Cilento e Stella Cilento: colpiti due tabaccai, indagano i Carabinieri

Notte di furti nel Cilento, dove due esercizi commerciali sono stati presi di mira da ignoti malviventi. A San Mauro Cilento, i ladri hanno agito con determinazione, tagliando la saracinesca di un locale e forzando i cassetti interni nel tentativo di trovare denaro e merce di valore.

Furti nel Cilento: colpo a San Mauro

Una volta all’interno, hanno sottratto numerose stecche di sigarette per un valore complessivo stimato in oltre 1.500 euro. Oltre al bottino, i malviventi hanno causato danni ingenti alla struttura.

Un episodio analogo si è verificato a Stella Cilento, in via Roma, dove i ladri hanno preso di mira un tabacchino del centro. Anche in questo caso, i malviventi hanno tentato di introdursi all’interno del locale praticando un foro nella saracinesca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini.