Furia al Pronto Soccorso di Battipaglia: 25enne arrestato per aggressione e danneggiamenti

Mattinata di paura presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove un 25enne ha dato in escandescenze, rendendosi protagonista di atti di violenza e danneggiamento. L’uomo, giunto al reparto lamentando un malessere non riscontrato dal personale medico, si è rifiutato di lasciare la struttura una volta dimesso, sfogando la sua rabbia in un modo inaudito.

Denudamento, aggressioni e devastazione: la furia del 25enne

Secondo le ricostruzioni, il giovane avrebbe iniziato occupando la sala d’attesa del pronto soccorso, dove si sarebbe denudato e ha urinato, creando scompiglio e disagio tra gli altri pazienti e il personale presente. La sua furia si sarebbe poi scagliata contro le guardie giurate in servizio, malmenandone due: una ha riportato un pugno al volto con una prognosi di cinque giorni, mentre l’altra ha subito la frattura di un dito, con una prognosi di venti giorni.

Non contento, l’aggressore si sarebbe avventato anche contro un addetto alle pulizie, causandogli contusioni, e avrebbe sfasciato due porte scorrevoli del presidio ospedaliero, arrecando danni alla struttura sanitaria.

Arresto immediato e accuse gravi

L’intervento degli agenti del Commissariato della polizia di Stato di Battipaglia, diretto dal vicequestore Giuseppe Fedele, è stato tempestivo. Gli agenti hanno bloccato e ammanettato il 25enne, informando immediatamente il pubblico ministero di turno. Quest’ultimo ha disposto la traduzione del giovane di origine marocchina presso la casa circondariale di Fuorni di Salerno.