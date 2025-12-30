Fuochi d’artificio e botti: l’appello dell’Arma ai cittadini in vista del Capodanno

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, torna alta l’attenzione sui rischi legati all’utilizzo di botti e fuochi d’artificio. La prevenzione e la sensibilizzazione diventano strumenti fondamentali per evitare infortuni e garantire un Capodanno sicuro.

I pericoli dei fuochi d’artificio: l’intervento dell’esperto

Questa mattina, il vice brigadiere Michele Landi, esperto del nucleo artificieri dei Carabinieri di Salerno, ha illustrato in modo chiaro e diretto la pericolosità dei fuochi d’artificio. Durante l’incontro, Landi ha spiegato come anche i prodotti apparentemente meno pericolosi possano provocare ustioni, danni permanenti e incidenti domestici se utilizzati senza le dovute precauzioni.

L’esperto ha inoltre sottolineato che i botti illegali rappresentano un rischio ancora maggiore: spesso realizzati senza alcun controllo, contengono quantità di esplosivo superiori ai limiti consentiti e materiali di scarsa qualità, trasformandosi in vere e proprie bombe artigianali.

Il mercato illegale: un pericolo da non sottovalutare

Uno dei punti più critici riguarda la diffusione di articoli pirotecnici venduti fuori dal mercato legale. Questi prodotti, privi di certificazioni e controlli, non rispettano gli standard di sicurezza previsti dalla normativa italiana ed europea. Acquistarli significa esporsi a un rischio elevatissimo, sia per chi li utilizza sia per chi si trova nelle vicinanze.

L’appello dei Carabinieri: prudenza e responsabilità

In vista del Capodanno, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio appello alla prudenza. L’invito è rivolto a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai più giovani, spesso attratti dai botti più potenti e pericolosi. L’obiettivo è evitare incidenti che ogni anno rovinano le festività e mettono a rischio l’incolumità delle persone.