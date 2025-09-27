Fratelli d’Italia si rafforza nel salernitano: aderiscono Teresa Basile e l’avvocato Giovanni Basile

Fratelli d’Italia continua la sua fase di espansione e consolidamento nella provincia di Salerno con due importanti nuove adesioni che rafforzano la presenza del partito, in particolare nel sud del territorio.

I nuovi ingressi

A formalizzare il loro ingresso nel partito di Giorgia Meloni sono Teresa Basile, proveniente dalle fila di Noi Moderati, e l’avvocato Giovanni Basile di Agropoli, figura gia nota e impegnata in politica che ritorna attivamente nell’agone politico con FdI.

Fratelli d’Italia si espande nel salernitano

L’operazione, che testimonia il crescente appeal e l’incessante lavoro organizzativo di Fratelli d’Italia sul territorio, si è ufficializzata nella giornata di ieri, alla presenza del Presidente Provinciale, Giuseppe Fabbricatore, e del Dirigente Provinciale, Claudio Pignataro.

La dichiarazione

“Siamo estremamente soddisfatti dell’ingresso di Teresa e Giovanni Basile,” ha dichiarato il Presidente Provinciale Giuseppe Fabbricatore. “Queste adesioni non sono solo un arricchimento in termini di qualità e competenza, ma confermano il dinamismo del nostro progetto politico.

Il loro impegno e la loro esperienza saranno fondamentali per continuare la nostra azione a sud della provincia e sull’intero territorio, dando risposte concrete ai cittadini.” Il Dirigente Provinciale Claudio Pignataro ha aggiunto: “L’adesione dell’Avvocato Giovanni Basile, in particolare, rappresenta un ritorno di alto profilo che testimonia la ritrovata unita e attrattiva della nostra proposta.

Continuiamo con determinazione il nostro lavoro per strutturare il partito in ogni angolo della provincia, accogliendo tutte le energie positive che intendono contribuire alla crescita di Fratelli d’Italia.”

Le nuove adesioni di Teresa Basile e dell’Avvocato Giovanni Basile sono un tassello cruciale nella strategia del partito volta a consolidare la sua leadership e a prepararsi alle prossime sfide elettorali, portando avanti i valori e il programma del Governo Meloni.