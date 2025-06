Fratelli d’Italia raddoppia i consensi a Capaccio Paestum: “Pronti all’opposizione costruttiva”

Il circolo cittadino di Capaccio Paestum di Fratelli d’Italia, presieduto dal commissario Claudio Pignataro, celebra quello che ritiene un significativo risultato alle recenti elezioni comunali. In un solo anno, si legge in una nota, il partito ha visto raddoppiare i propri consensi, eleggendo per la prima volta ben due consiglieri comunali, acquisendo la possibilità di costituire un proprio gruppo consiliare.

Questo, dicono, posiziona Fratelli d’Italia come una forza politica in crescita esponenziale sul territorio, un dato rilevante in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, dove la possibile candidatura a Presidente del Viceministro Onorevole Edmondo Cirielli si fa sempre più concreta.

La scelta del cambiamento e il calo del centrosinistra

Il successo di Fratelli d’Italia non era affatto scontato, ma è il frutto di un “lavoro costante e della fiducia che i cittadini hanno riposto in una proposta politica alternativa e concreta”. Questo risultato è interpretato come un segnale inequivocabile della volontà della comunità di Capaccio Paestum di “allontanarsi da un sistema consolidato e clientelare”, storicamente rappresentato dal Partito Democratico, in cerca di “un’alternativa seria e progettuale che sia realmente dalla parte della gente comune”.

Parallelamente, proseguono nell’analisi, il centrosinistra ha registrato un quasi dimezzamento dei consensi rispetto alle elezioni precedenti, passando dall’87% di Franco Alfieri al 57% di Gaetano Paolino. Questo calo è letto come “un chiaro segnale di protesta e una netta bocciatura di una politica che molti percepiscono come lontana dai bisogni dei cittadini.”

Appello all’unità del centrodestra e critiche alla nuova amministrazione

Fratelli d’Italia, l’unica forza politica ad aver partecipato con il proprio simbolo alle recenti elezioni a Capaccio Paestum, lancia un appello agli altri partiti di centrodestra per un “tavolo di confronto condiviso”. L’obiettivo è unire le forze per affrontare le gravi emergenze che affliggono la città e costruire insieme un nuovo futuro. Il partito ha inoltre ribadito la propria preoccupazione riguardo alla figura del neo-sindaco, Gaetano Paolino.

Viene contestata una “grave incapacità politica” al sindaco Paolino, in quanto, a quasi un mese dalle elezioni e in una situazione di estrema urgenza, “non ha ancora nominato la giunta comunale”.

Impegno per un’opposizione attenta e propositiva

Fratelli d’Italia ha dichiarato il proprio impegno a svolgere “un’opposizione attenta, costruttiva e propositiva, focalizzata sui temi e sulle questioni di merito, senza sconti, per garantire che le esigenze dei cittadini siano sempre al centro dell’agenda politica”. Il risultato ottenuto non è considerato un punto di arrivo, ma un punto di partenza, con l’intento di continuare a lavorare incessantemente per il bene della città e in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.