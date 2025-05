Fratelli d’Italia del Vallo di Diano: un incontro politico per rilanciare l’azione politica e amministrativa

Riunione comprensoriale proficua per il gruppo politico di Fratelli d’Italia del Vallo di Diano.

Nei giorni scorsi il Coordinatore, unitamente agli amministratori, presidenti di circoli, tesserati e simpatizzanti del partito meloniano si sono incontrati per ampliare ulteriormente l’attività del partito sul territorio e avviare un dialogo condiviso per una partecipazione attiva alle prossime scadenze elettorali sia locali che regionali.

Ecco cosa è emerso

Si è deciso di puntare con decisione sugli aspetti programmatici territoriali avviando la costituzione di dipartimenti tematici comprensoriali che avranno il compito, coinvolgendo le competenze dei tesserati, di approfondire determinate questioni che potranno fornire quella cornice politica indispensabile per valorizzare il Vallo di Diano nei contesti decisionali più vasti.

Inoltre, si è convenuto rilanciare l’azione politica e amministrativa in vista delle prossime elezioni avviando interlocuzioni nei Comuni dove si voterà a breve e rimarcando unità di intenti per un’eventuale partecipazione con un proprio rappresentante territoriale alle prossime attese elezioni regionali.

I progetti futuri

Nel corso della riunione è emersa la totale contrarietà verso la recente legge elettorale regionale nella parte, al momento ancora valida, che rende difficile e precludente la partecipazione, quali candidati, ai Sindaci della regione. La legge approvata dalla maggioranza deluchiana è apparsa “ad consiglierum” e totalmente distante dalle esigenze locali che talvolta gli amministratori incarnano. Il gruppo si reincontrerà a breve anche per sostenere la nascita del movimento giovanile comprensoriale del partito nel Vallo di Diano.