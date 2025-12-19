Fratelli d’Italia definisce la squadra in Regione: Sangiuliano capogruppo e Fele vice

All’indomani della proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali della Campania, il gruppo di Fratelli d’Italia ha definito i propri assetti interni durante una riunione operativa tenutasi a Napoli. L’incontro, guidato dal candidato presidente non eletto Edmondo Cirielli, ha segnato l’avvio formale dell’attività legislativa del partito di Giorgia Meloni nel parlamentino campano.

L’assemblea degli eletti ha votato all’unanimità per l’assegnazione dei ruoli di vertice: Gennaro Sangiuliano assumerà l’incarico di capogruppo, mentre Ira Fele ricoprirà la carica di vice capogruppo. Una scelta che punta sulla solidità e sulla coesione interna per affrontare una legislatura che si preannuncia complessa.

Le priorità dell’opposizione

Edmondo Cirielli ha sottolineato come la riunione non sia stata soltanto un passaggio formale per le nomine, ma un vero e proprio tavolo di confronto sulle criticità che affliggono il territorio. Al centro dell’agenda politica del gruppo ci sono le “grandi emergenze” che da anni penalizzano la qualità della vita dei cittadini campani.

La sanità e i trasporti rimangono i due fronti principali su cui Fratelli d’Italia promette battaglia. L’obiettivo dichiarato è quello di monitorare la gestione della maggioranza e denunciare i disservizi, proponendo al contempo alternative praticabili per migliorare le prestazioni dei presidi ospedalieri e la capillarità della rete ferroviaria e su gomma.

Una linea di fermezza istituzionale

Il commento di Cirielli traccia una linea netta sulla natura della partecipazione del gruppo in Consiglio regionale. L’opposizione sarà “ferma e determinata”, ma non pregiudiziale. L’intento manifestato è quello di riportare la centralità delle Istituzioni nel dibattito politico, evitando derive personalistiche e concentrandosi su soluzioni concrete.

Secondo il leader del centrodestra, il confronto con la maggioranza dovrà avvenire nel rispetto dei ruoli, ma con la consapevolezza che l’interesse dei cittadini campani deve restare la priorità assoluta di ogni azione legislativa.