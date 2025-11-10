Forza Italia: Ferrante (Fi), Ridiamo slancio ai territori, Salerno snodo centrale

“Forza Italia è in campo con energia e determinazione per vincere la sfida delle regionali e per costruire una stagione di rinnovamento che parta dai territori. Occorre ridare slancio alle aree produttive, sostenere lo sviluppo urbanistico e valorizzare le potenzialità del turismo locale attraverso nuovi investimenti nel settore dei trasporti. La provincia di Salerno rappresenta uno snodo centrale del sistema infrastrutturale campano: da qui passa il futuro della mobilità, della logistica e della crescita”. Lo ha detto il reggente di Forza Italia in provincia di Salerno e Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante, intervenendo ad un appuntamento elettorale a Eboli.

Novità per lo svincolo di Eboli e l’alta velocità

«La recente approvazione della convezione tra Anas e Rfi per la realizzazione dello svincolo di Eboli dell’A2 – ha aggiunto – é un risultato di estrema rilevanza, per il quale ho lavorato con il massimo impegno sin dall’inizio della legislatura, che rappresenta una svolta per il territorio consentendo di migliorare viabilità e accessibilità. Lo svincolo è connesso alla nuova linea ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria, il cui lotto in fase realizzativa attraversa il territorio ebolitano, che farà da volano allo sviluppo del salernitano e di tutto il Mezzogiorno. Ho voluto altresì istituire un tavolo permanente per le opere compensative nei Comuni attraversati dall’opera e, grazie a una norma che ho fortemente promosso, sono stati incrementati i fondi di ulteriori 15 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana a compensazione dei disagi determinati dall’attraversamento della nuova linea».

La linea Battipaglia – Taranto

«Seguo personalmente anche la velocizzazione della linea ferroviaria Battipaglia – Taranto, i cui lavori procedono spediti: nei giorni scorsi, con il completamento dei lavori di potenziamento della tratta, sono infatti tornati a circolare regolarmente i treni tra Salerno e Potenza – ha aggiunto – Ho voluto altresì promuovere il cambio di denominazione dell’aeroporto di Salerno affinché comprendesse anche la Costa cilentana, valorizzandone il ruolo di scalo a servizio di tutta la provincia. Si tratta di interventi indispensabili per rendere il nostro territorio competitivo, attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro. É questa – ha concluso Ferrante – la politica del fare che i candidati azzurri porteranno anche in Regione Campania”.