Forum dei Giovani di Sant’Angelo a Fasanella, al via la campagna di adesione, Tierno: “Partecipazione e confronto”

Riprendono le attività del Forum dei Giovani di Sant’Angelo a Fasanella. E’ stato pubblicato l’avviso di adesione. L’iscrizione è aperta per tutti i giovani dai 16 ai 34 anni. L’assemblea per l’elezione del direttivo è prevista per lunedì 18 agosto.

“Rilanciamo l’attività del Forum per garantire ai giovani un vero spazio di confronto e partecipazione attiva nella vita amministrativa e sociale del paese – sottolinea il sindaco Bruno Tierno – l’organismo è stato istituito qualche anno fa ma senza mai svolgere attività. D’ora innanzi i nostri ragazzi avranno un luogo per esprimersi e contribuire concretamente al futuro della comunità.

Un nuovo capitolo di partecipazione e confronto

C’è grande interesse di protagonismo e impegno civico da parte dei giovani di Sant’Angelo, un segnale positivo per la costruzione di un futuro più inclusivo e partecipativo”. Con il Forum dei giovani di Sant’Angelo si apre un nuovo capitolo di partecipazione e confronto.