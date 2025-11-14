Formazione specialistica per Guardie Zoofile e Ambientali: un successo la prima giornata a Salerno

Successo per la prima giornata di formazione gratuita a Salerno per Guardie Zoofile, Guardie Ambientali Ente Riserva Foce Sele, e agenti accertatori sui temi di incendi e rifiuti

A cura di Redazione Infocilento
Rifiuti Noetaa

Si è tenuta ieri sera, con grande partecipazione, la prima giornata del ciclo di formazione e aggiornamento professionale rivolto alle Guardie Zoofile, alle Guardie Ambientali dell’Ente Riserva Foce Sele e Tanagro, agli agenti accertatori comunali e ai soci operativi. L’iniziativa, promossa e organizzata dai gruppi NOETAA Salerno e NOETAA Laboratorio Verde Capaccio Paestum-Agropoli, è stata offerta in modalità totalmente gratuita per tutti gli iscritti.

L’evento ha registrato un notevole successo, consentendo l’accesso non solo ai partecipanti in presenza, ma anche a coloro che hanno seguito la lezione in modalità a distanza (DAD). Questa duplice formula ha permesso la partecipazione attiva anche agli iscritti residenti fuori comune e fuori regione, garantendo la massima inclusione e diffusione delle competenze trattate.

Focus su incendi, rifiuti e interazione con le autorità

Il tema centrale della prima sessione formativa è stato di stretta attualità e di fondamentale importanza operativa per i partecipanti: “Fuochi, incendi, Abbruciamento di rifiuti e rapporti con le autorità“.

La lezione ha approfondito aspetti normativi e procedurali cruciali per l’attività di vigilanza e accertamento sul territorio. Un ruolo di primaria importanza è stato ricoperto dal relatore, il dott. Antonio Cuono, già membro del Corpo Forestale dello Stato e in seguito Carabiniere Forestale. La sua esperienza ha offerto spunti autorevoli e professionali, contribuendo alla qualità e utilità della formazione.

Il successo della partecipazione e la prosecuzione degli incontri

L’entusiasmo e l’interesse dimostrato sono stati evidenti, con una larga adesione da parte dei soci e degli operatori che hanno partecipato alla lezione di ieri sera.

Questo primo appuntamento segna l’inizio di un percorso formativo più ampio. Gli incontri, infatti, proseguiranno fino a dicembre, toccando temi rilevanti per l’attività di tutela ambientale e zoofila. Il ciclo di aggiornamento si concluderà con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione per l’anno 2025.

