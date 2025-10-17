Fondi per la Sp Celso-Casal Velino, Pisani: “Un atto di giustizia per Angelo Vassallo”

Nuova luce per la strada Provinciale, Celso-Casalvelino. L’importante arteria stradale, da anni al centro delle polemiche, è stata ammessa a finanziamento per il suo completamento per un importo complessivo di 3 milioni di euro finanziato dalla Regione Campania.

La “strada fantasma”

La cosiddetta “strada fantasma” da quasi 16 anni è in attesa di realizzazione, un’opera pubblica finita nel filone investigativo che riguarda quelle arterie appaltate ma mai completate, diventate simbolo di sprechi e cattiva gestione.

Ad aggravare la situazione è stata la scoperta che non vi era neanche il progetto originario per il quale questi interventi furono appaltati.

Il primo a denunciare il tutto fu Angelo Vassallo, allora Sindaco di Pollica, nel lontano 2009. Oggi, con un atto di giustizia e buona politica, si è in procinto di intraprendere finalmente una nuova fase, grazie all’impegno dell’Amministrazione guidata da Stefano Pisani e dal sostegno della Regione Campania.

I lavori

Nelle prossime settimane, infatti, si entrerà nel vivo con le procedure necessarie per l’affidamento dei lavori del primo lotto funzionale. Un collegamento che unirà le frazioni di Celso, Galdo e Casal Velino, migliorando la sicurezza stradale e l’accessibilità su tutto il territorio.