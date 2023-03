Fondazione Mida, la presidente Sabrina Capozzolo lascia la presidenza

La Fondazione Mida, che si occupa di promuovere il territorio e in particolare l’area delle Grotte di Pertosa e Auletta è al centro di una nuova crisi. La Presidente, Sabrina Capozzolo, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Capozzolo era stata nominata alla guida della Fondazione dopo il lungo mandato di Francescoantonio D’Orilia, il presidente “storico” che aveva guidato l’ente per molti anni.

La decisione di Sabrina Capozzolo

La decisione di Capozzolo è stata accolta con sorpresa all’interno della Fondazione Mida e si vocifera che sia stata causata dai continui dissidi che hanno caratterizzato il lavoro dell’ente negli ultimi mesi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Presidente avrebbe avuto divergenze sia con il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, che con il primo cittadino di Pertosa, Domenico Barba.

In particolare, sembra che il sindaco di Auletta avesse sollevato delle critiche nei confronti di alcuni progetti promossi dalla Fondazione Mida, mentre il sindaco di Pertosa avrebbe espresso il proprio dissenso su alcune decisioni adottate dall’ente. La situazione si è così fatta sempre più difficile, fino a portare alla scelta della Capozzolo di dimettersi dalla sua carica di Presidente.

Cosa accade ora

Nel corso del prossimo Consiglio di Amministrazione, che si terrà la prossima settimana, si discuterà delle dimissioni della Capozzolo e si cercherà di fare chiarezza sulla situazione. La Presidente, dal canto suo, ha annunciato che nei prossimi giorni spiegherà le motivazioni della sua scelta.

In attesa di ulteriori sviluppi, la Fondazione Mida si trova quindi in una situazione di incertezza e di difficoltà, che richiederà il lavoro e l’impegno di tutti gli attori coinvolti per essere superata.