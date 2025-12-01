Fisco, lavoro e legalità: a Capaccio l’incontro con il Viceministro all’economia, Maurizio Leo

Nuove Rotte per lo Sviluppo dell’Agroindustria nel Mezzogiorno. Sabato 29 novembre, presso il Savoy Beach Hotel di Capaccio Paestum si è tenuto un confronto di alto valore tecnico e istituzionale sulle sfide e le prospettive del comparto agroindustriale nel Sud Italia, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Confagricoltura Salerno, l’ITS T.E.L.A. – Agroalimentare e la BCC Capaccio Paestum e Serino.

La giornata

Una mattinata di confronto tra istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo agricolo e produttivo sui temi centrali della crescita del settore agroindustriale nel Sud Italia, con un focus mirato sulla crescita sostenibile, la legalità e l’innovazione nelle filiere produttive agricole.

Gli interventi

L’evento si è avvalso della presenza di diverse autorevoli figure istituzionali come l’On. Maurizio Leo, Viceministro dell’Economia e delle Finanze, figura di riferimento nelle politiche fiscali del Governo, che ha offerto una visione aggiornata delle riforme fiscali e delle politiche economiche nazionali; del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, che ha portato il contributo dell’Amministrazione finanziaria sui temi della compliance, del dialogo con i contribuenti, dell’evoluzione dei controlli e delle strategie volte a favorire un rapporto più trasparente ed efficiente tra imprese e fisco e del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, protagonista delle strategie di contrasto all’illegalità e del rafforzamento della competitività nei settori produttivi.

Il focus dell’incontro

Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti degli Enti promotori, ad aprire la discussione, proprio il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone che ha introdotto il tema generale dell’incontro. A seguire il primo panel di discussione verterà sul tema del lavoro nella filiera agroindustriale, con la moderazione di Francesco Duraccio, Coordinatore dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Campania. In questo dibattito sono intervenuti Vanni Fusconi, Responsabile del Dipartimento AgriFood dello Studio SLF, Roberto Caponi, Direttore Generale di Confagricoltura, e Giuseppe Patania, Direttore Direzione Interregionale del Lavoro Sud dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’importanza di rafforza la legalità

Il dialogo ha permesso di esaminare gli aspetti legati alle novazioni normative in corso, al ruolo cruciale della sicurezza sul lavoro e l’importanza di rafforzare la legalità nei processi produttivi. Il focus si è poi spostato poi sugli aspetti fiscali, finanziari e di compliance, con la moderazione di Roberto Grattacaso, Presidente della Federazione Italiana dei Risk Manager Aziendali.

In questa sezione si sono confrontati Piergiorgio Ferrara, Responsabile Risk Management Area Sud del Gruppo BCC ICCREA, il Colonnello Antonio Specchia, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno e Pasquale Formica, Managing Partner dello Studio SLF.

L’analisi ha offerto una panoramica sulle nuove esigenze di controllo, sulla gestione del rischio come fattore competitivo e sul valore aggiunto generato da comportamenti conformi e trasparenti. La mattinata si è conclusa con un confronto sulle politiche economiche nazionali e sulle prospettive di stabilità e legalità per il Paese.

Il contributo del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse e del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo che hanno offerto una visione istituzionale di ampio respiro, utile a comprendere il quadro delle riforme in corso e le nuove rotte per l’agroindustria del Sud, settore strategico per l’economia italiana e per la coesione territoriale.

L’obiettivo

L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per mettere in dialogo mondi diversi – istituzioni, professionisti, imprese e forze dell’ordine – e per rafforzare un percorso condiviso di crescita, trasparenza e modernizzazione. Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno sono stati riconosciuti fino a quattro crediti formativi professionali