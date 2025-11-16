Fiamme sulla SS18 a Eboli: auto prende fuoco e il conducente fugge

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:00, lungo la Strada Statale 18 (SS18), all’altezza del chilometro 83, ricadente nel comune di Eboli.

La ricostruzione

Una Mercedes Classe A, che stava viaggiando in direzione Sud, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. La prontezza di riflessi del conducente ha evitato conseguenze ben più gravi: l’uomo è riuscito a sterzare rapidamente verso il piazzale di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di manufatti artistici in cemento e polistirolo, sebbene non senza urtare il cancello d’ingresso.

Il guidatore si è poi dato alla fuga a piedi, abbandonando l’auto fiammeggiante sul posto.

L’allarme ha fatto accorrere sul luogo dell’incendio i Vigili del Fuoco. Sono intervenuti in tempi rapidissimi i caschi rossi del distaccamento di Agropoli, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento riuscendo a domare l’incendio in breve tempo e a scongiurare il rischio che le fiamme potessero propagarsi alle vicine strutture o alla vegetazione.

Indagini in corso

Insieme ai Vigili del Fuoco, sono giunte sul posto anche diverse pattuglie dell’Arma. I Carabinieri hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e, soprattutto, per risalire all’identità del proprietario della Mercedes.