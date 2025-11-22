“Festa dell’albero”: Carabinieri Forestali nelle scuole per spiegare l’importanza degli ecosistemi naturali

In questa edizione 2025 della Festa dell’albero, che quest’anno si protrarrà fino al 23 novembre, come nelle precedenti, l’evento è stato celebrato con tutta una serie di iniziative volte a far conoscere agli studenti delle scuole l’importanza degli alberi e la fondamentale funzione che svolgono nell’ambito degli ecosistemi naturali.

L’incontro nelle scuole

Nello specifico, in molti comuni della provincia, militari appartenenti ai ruoli Forestali dell’Arma dei Carabinieri, si sono recati principalmente presso le scuole primarie per spiegare il ruolo vitale che gli alberi hanno per la nostra vita.

L’importanza degli ecosistemi naturali

Dall’assorbimento della CO2,la famigerata anidride carbonica responsabile dell’ormai tristemente noto effetto serra, allafunzione di stabilizzazione dei pendii e a quella di regolatori del microclima locale. Senza dimenticare l’effetto “ricreativo” che il verde produce nell’ambito del contesto urbano.

Come sempre l’accoglienza e la partecipazione all’evento è stata notevole, soprattutto da parte degli studenti più piccoli che hanno anche rivolto domande e piccole curiosità ai Carabinieri Forestali