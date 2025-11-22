“Festa dell’albero”: Carabinieri Forestali nelle scuole per spiegare l’importanza degli ecosistemi naturali

I Carabinieri Forestali si sono recati in diversi comuni della provincia per spiegare il ruolo vitale che gli alberi hanno per la nostra vita

A cura di Comunicato Stampa
Carabinieri a scuola

In questa edizione 2025 della Festa dell’albero, che quest’anno si protrarrà fino al 23 novembre, come nelle precedenti, l’evento è stato celebrato con tutta una serie di iniziative volte a far conoscere agli studenti delle scuole l’importanza degli alberi e la fondamentale funzione che svolgono nell’ambito degli ecosistemi naturali.

L’incontro nelle scuole

Nello specifico, in molti comuni della provincia, militari appartenenti ai ruoli Forestali dell’Arma dei Carabinieri, si sono recati principalmente presso le scuole primarie per spiegare il ruolo vitale che gli alberi hanno per la nostra vita.

L’importanza degli ecosistemi naturali

Dall’assorbimento della CO2,la famigerata anidride carbonica responsabile dell’ormai tristemente noto effetto serra, allafunzione di stabilizzazione dei pendii e a quella di regolatori del microclima locale. Senza dimenticare l’effetto “ricreativo” che il verde produce nell’ambito del contesto urbano.

Leggi anche:

“Festa dell’albero”, Legambiente rilancia la sfida del Verde Urbano: dati allarmanti in Campania
“Festa dell’Albero” 2025: appuntamenti il 21 novembre in diversi centri del Cilento
Agropoli, giornata internazionale delle foreste: i carabinieri forestali all’IC Vairo | VIDEO

Come sempre l’accoglienza e la partecipazione all’evento è stata notevole, soprattutto da parte degli studenti più piccoli che hanno anche rivolto domande e piccole curiosità ai Carabinieri Forestali

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Gaia Pagano

Albanella piange la piccola Gaia Pagano, venuta a mancare a soli dodici anni

È con immenso dolore che la comunità di Matinella di Albanella si…

Giovanni Fortunato

Santa Marina, Comune non si costituisce parte civile: «L’Ente non è implicato»

Ecco perché il consiglio comunale ha scelto di respingere la richiesta della…

Monte Cervati

La prima neve abbraccia il Cilento, spettacolo sulle vette e le raccomandazioni del CAI di Montano Antilia

Il CAI Montano Antilia invita escursionisti e appassionati a godersi lo spettacolo…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79