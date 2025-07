“Festa della cipolla” di Vatolla, al via la decima edizione: ospite speciale il conduttore Peppone Calabrese

Torna con un’edizione speciale, la decima, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana: la “Festa della Cipolla di Vatolla”. Un viaggio tra sapori autentici, identità territoriale e cultura popolare che prenderà vita a partire dal 19 luglio e proseguirà con più date cadenzate fino al 23 agosto, nel cuore del borgo antico di Vatolla, nel Comune di Perdifumo (SA).

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Cipolla di Vatolla, presieduta da Angela Marzucca, e gode dei patrocini del Comune di Perdifumo e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Sette serate, come tappe di un racconto collettivo, tra le viuzze intorno a Piazza Belvedere, in cui il profumo della cipolla si mescolerà alla musica, alle parole e ai sorrisi della gente: 19 e 20 luglio, 2 e 3 agosto, 9 e 10 agosto e 23 agosto, sempre a partire dalle ore 20.00.

Il tema di quest’anno

Il tema scelto per questa edizione 2025 è “Lo Stato dei Luoghi” (Genius Loci), un omaggio allo spirito di Vatolla, che ispirò il filosofo Giambattista Vico, e che oggi si ritrova vivo nei racconti, nei saperi e nei sapori del territorio. Protagonista indiscussa resta lei, la cipolla di Vatolla, simbolo di biodiversità, agricoltura eroica e cultura materiale.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti principali di quest’anno: l’apertura ufficiale il 19 luglio, con la presentazione del libro di Nello Amato sulla Fiera di Cannalonga e lo spettacolo musicale dei Kiepò; l’incontro con Emilio Buonomo, direttore del Bio-Distretto Cilento, sul ruolo della biodiversità nello sviluppo dei territori (20 luglio); l’incontro con Peppone Calabrese di Rai Linea Verde e Camper (2 agosto); l’inaugurazione della mostra fotografica Chianda e ‘Ndrezza di Barbara De Maio (3 agosto); la consegna del Premio “Onion Vatolla 2025” (9 agosto); la performance teatrale del cantastorie Domenico Monaco (10 agosto); e l’incontro conclusivo sull’innovazione sociale con il ricercatore Luigi Corvo (23 agosto). Spazio anche alla musica.

Durante ogni serata, i visitatori potranno lasciarsi conquistare da un menù variegato, che spazia dai sapori più autentici a proposte originali e sorprendenti. Tra le delizie da non perdere: le frittelle, la parmigiana di cipolla, i ravioli alla genovese, i tagliolini con cipolla caramellata, lo spezzatino di carne avvolto nel profumo dolce della cipolla cilentana, l’hamburger con crema di cipolla, la pizza fritta sfumata alla cipolla, i calzoncini rustici, le bruschette con origano e cacio ricotta e i tradizionali dolci della zita.

Anche quest’anno la musica popolare sarà protagonista nelle serate della “Festa della Cipolla”, con una ricca programmazione di concerti che animeranno Piazza Belvedere,Si parte il 19 luglio con l’energia travolgente dei Kiepò, seguiti il 20 luglio dagli Ascarimè, ambasciatori dei suoni del Sud. Il 2 agosto sarà la volta dei Sunarìa, mentre il 3 agosto sul palco salirà la voce intensa di Piera Lombardi. Il 9 agosto toccherà ai T’Ammore portare in scena sonorità mediterranee, seguiti il 10 agosto dai ritmi ancestrali dei Tammorasia. La rassegna si chiuderà il 23 agosto con il sound coinvolgente dei Sibbenga Sunamo.

“Questa decima edizione è per noi un traguardo ma anche un nuovo inizio. La Festa della Cipolla non è solo una celebrazione gastronomica: è un gesto di resistenza culturale, un atto d’amore verso il nostro territorio e la nostra identità. – spiega Angela Marzucca, presidente dell’associazione Cipolla di Vatolla – In ogni piatto, in ogni suono, in ogni parola detta o ascoltata c’è la volontà di restare, di custodire la memoria e di ritrovare il senso di comunità. In un tempo che corre veloce, ci fermiamo per ascoltare i luoghi, per riscoprire la bellezza dei gesti antichi e la forza dei legami umani. È questo il nostro vero genius loci.”

Il programma completo

Piazza Belvedere – Borgo antico di Vatolla

Dalle ore 20.00 alle 24.00

19 Luglio

Ore 20.00: Cerimonia inaugurale

Ore 21.00: Presentazione del volume La storia della Fiera di Cannalonga di Nello Amato

Ore 22.00: Concerto di musica popolare dei Kiepò

20 Luglio

Ore 21.00: Incontro con Emilio Buonomo, direttore del Bio-Distretto Cilento sul ruolo della biodiversità

direttore del sul ruolo della biodiversità Ore 22.00: Concerto degli Ascarimè

2 Agosto

Ore 21.00: Dialogo con Peppone Calabrese su futuro e resilienza dei borghi

su futuro e resilienza dei borghi Ore 22.00: Musica popolare con i Sunarìa

3 Agosto

Ore 21.00: Inaugurazione mostra fotografica Chianda e ‘Ndrezza di Barbara De Maio

Ore 22.00: Concerto di Piera Lombardi

9 Agosto

Ore 21.00: Assegnazione del Premio “Onion Vatolla 2025”

Ore 22.00: Concerto dei T’Ammore

10 Agosto

Ore 21.00: Performance teatrale di Domenico Monaco

Ore 22.00: Concerto dei Tammorasia

23 Agosto