Ferrante (Mit), “888 mln Pnrr per infrastrutture a sostegno Zes, Mezzogiorno locomotiva d’Italia”

“Con la strategia di rilancio messa in campo dal Governo, a partire dall’istituzione della Zes unica, il Mezzogiorno è diventato la locomotiva d’Italia: vogliamo proseguire lungo questa direzione soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture. Come Mit abbiamo destinato 888 milioni di euro, in quota Pnrr, per sostenere la Zes attraverso interventi infrastrutturali che daranno un impulso decisivo alla crescita del Sud”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia, che in rappresentanza del Ministero ha partecipato alla Cabina di Regia Zes convocata a Palazzo Chigi.

Ecco a cosa serviranno gli investimenti

“Gli investimenti in capo al Mit – aggiunge – consentiranno di rafforzare i collegamenti con le reti di trasporto, rendendo i territori più competitivi e attirando nuovi investimenti. Tra le misure finanziate, alla Campania sono destinati 385 milioni di euro per i porti di Napoli e Salerno, per il miglioramento dell’accessibilità dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento e per il completamento della metropolitana di Salerno. Sono inoltre destinati oltre 200 milioni di euro a Sicilia e Sardegna, 100 milioni di euro alla dorsale adriatica e 75 milioni all’area ionica che consentiranno di rafforzare la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture di accesso ai porti, realizzare i collegamenti dell’ultimo miglio e attuare la digitalizzazione della logistica nonché l’efficientamento energetico e ambientale.

L’istituzione della Zes unica rappresenta uno snodo fondamentale per lo sviluppo del Sud e lo dimostrano gli straordinari risultati raggiunti nel primo anno di operatività. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Sottosegretario al Sud Luigi Sbarra per l’assiduo impegno e per il prezioso lavoro di coordinamento. Continueremo a lavorare – conclude Ferrante – per promuovere lo sviluppo infrastrutturale e rendere sempre più efficaci le politiche per il Mezzogiorno”.