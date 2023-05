Felitto: edificio dismesso sarà centro polifunzionale per le famiglie

Il Comune di Felitto, guidato dal sindaco Carmine Casella, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione Centro Polifunzionale per la Famiglia, mediante riconversione di immobile scuola infanzia attualmente inutilizzata” dell’importo complessivo pari a €. 3.300.000,00 di cui €. 2.448.607,47 per lavori (€. 2.434.682,22 per lavori soggetti a ribasso d’aste ed €. 13.925,25 per oneri per la sicurezza).

I finanziamenti

Il Ministero dell’Interno ha approvato l’elenco degli enti partecipanti all’Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

Felitto rientra tra i comuni finanziati per un importo complessivo di €. 3.000.000,00 e sarà incluso nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.

Le risorse sono, in particolare, destinate a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti e a progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Un nuovo centro polifunzionale per le famiglie di Felitto

L’amministrazione comunale di Felitto è proprietaria di una struttura, ex. asilo comunale in Via I Mercato in disuso da svariati anni; l’Ente ha così pensato di riconvertire e riqualificare tale struttura esistente e destinarla ad attività polifunzionali per la famiglia.