Nuovo polo dell’infanzia con fondi Pnrr: «avremo una scuola bella, sicura e inclusiva»

Un nuovo polo dell’infanzia a Montesano sulla Marcellana. Ad annunciarlo con profonda soddisfazione è il sindaco Giuseppe Rinaldi. L’Ente valdianese, infatti, ha potuto beneficiare di risorse Pnrr che consentiranno di realizzare un edificio in via XI settembre, a Montesano Scalo, capace di ospitare Scuola dell’Infanzia (Materna) e Asilo Nido sub-comprensoriale (di più comuni dell’area sud del Vallo di Diano).

Il sindaco Rinaldi presenta il nuovo polo dell’infanzia

«La nuova scuola, bella, sicura, inclusiva ed innovativa sarà ubicata nelle immediate vicinanze dell’edificio appena costruito e solo pochi mesi fa inaugurato in maniera da costituire un’unica area scolastica 0-14 anni – spiega il primo cittadino – La struttura prevedrà, altresì, spazi di aggregazione per la comunità ovvero un centro socio – culturale ove possano essere pensate: conferenze, riunioni, rappresentazioni teatrali su piccola scala, ecc. Il nuovo edificio scolastico sarà realizzato nel rispetto delle ultime normative in materia di sicurezza a tutti i livelli».

Il finanziamento

Il Comune di Montesano sulla Marcellana ha ottenuto circa 2,7 milioni di euro per realizzare il nuovo edificio scolastico. Il polo dell’infanzia permetterà di garantire spazi ampi e adeguati ad una popolazione scolastica che nella fascia di età tra 0 e 6 anni risulta sempre più crescente.

Le altre novità in ambito scolastico

Il progetto, però, è importante anche per un’altra ragione: la nuova scuola libererà ambienti scolastici dell’attuale Polo e consentirà la nascita di nuovi laboratori per tutti gli ordini e grado e spazi per il richiesto nuovo indirizzo dell’ITT.

«Sull’ITT inoltre stiamo lavorando al progetto esecutivo per una nuova specifica sede e lo consegneremo all’Ente competente, la Provincia di Salerno», annuncia Rinaldi. «Ora possiamo anche partire, visto il Decreto che ci conforta sui terreni comunali su cui costruire la nuova scuola, con gli spazi sportivi all’aperto, già precedentemente finanziati, a servizio di quello che sta diventando un vero e proprio campus scolastico», conclude il primo cittadino.