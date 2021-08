Laboratori scolastici: Sapri investe 200mila euro

- Ads -

SAPRI. C’è anche la città della Spigolatrice tra quelle beneficiare di risorse per gli istituti scolastici. Verranno utilizzati per i laboratori scolastici.

Il Miur ha assegnato 270 milioni di euro agli Enti locali per lavori di edilizia leggera (200 mln) e affitti di spazi per la didattica (70 mln).

Il Comune di Sapri ha ottenuto 200mila euro. E’ il sindaco Antonio Gentile ad annunciare nel dettaglio quali lavori verranno eseguiti sul territorio.

Laboratori scolastici: gli interventi

«Gli interventi previsti riguarderanno i laboratori dell’Istituto comprensivo Santa Croce», precisa il primo cittadino. «Nel giro di pochi giorni inizieremo i lavori e doteremo la Scuola di Via Kennedy di quei laboratori che da così tanti anni la comunità scolastica del Plesso di Santa Croce attendeva», conclude Gentile

Gli altri beneficiari

Per quanto riguarda gli stanziamenti per ambienti della scuola e aule didattiche nel Cilento Vallo di Diano e Alburni, sono risultati beneficiari anche Padula 200mila euro, Agropoli 95mila euro, Capaccio 200 mila e 55mila euro, Albanella 200mila e 34mila euro, Casal Velino 51mila, 10mila e 12mila euro, Moio della Civitella 60mila euro, Santa Marina 180mila euro, Ogliastro Cilento 200mila euro, Torchiara 200mila euro, Cuccaro Vetere 60mila euro, Perito 15mila euro, Montecorice 51mila euro, Sicignano degli Alburni 73mila euro, Giungano 99mila euro.

Per l’affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione, risorse ad Albanella 34mila euro, Capaccio 55mila euro, Casal Velino 12mila e 10mila euro, Perito 55mila euro.