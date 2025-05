Feldi Eboli, uragano sul Palasele: è semifinale Scudetto!

La Feldi Eboli ha staccato il pass per la semifinale Scudetto, la quarta negli ultimi cinque anni, con una prestazione dominante al Palasele di Eboli. La vittoria per 7-2 contro la formazione piemontese dell’L84 in Gara-2 è stata il risultato di una partita in cui l’unione tra la squadra e il suo pubblico ha creato un’atmosfera esplosiva, definita dalla società come “un unicum”. La formazione ebolitana ha offerto “una delle prestazioni migliori della stagione”, spinta dal sostegno incessante dei propri tifosi.

La cronaca del match: tripletta di Caruso e doppietta di Salas

Nonostante un avvio in salita, con il gol di Josiko per l’L84, la Feldi Eboli ha reagito prontamente. Il pareggio è arrivato grazie a Federico Barra, tornato al gol dopo un infortunio. La svolta del match è stata segnata dalla tripletta di Umberto Caruso e dalla doppietta di ‘Cholo’ Salas. La squadra di casa ha saputo capitalizzare le occasioni create, portandosi in vantaggio con Caruso (2-1) e allungando con Fabricio Calderolli (3-1). Nonostante il tentativo degli ospiti di schierare il portiere di movimento, la Feldi Eboli ha continuato a dominare, con Salas che ha portato il risultato sul 4-2 e Caruso che ha siglato la sua doppietta personale prima dell’intervallo, chiudendo il primo tempo sul 5-2. Nella ripresa, la supremazia ebolitana non si è arrestata: Caruso ha completato la sua tripletta di testa (6-2) e Salas ha realizzato la sua doppietta, fissando il punteggio sul definitivo 7-2.

Verso il derby campano: Feldi Eboli contro Napoli Futsal

La vittoria odierna proietta la Feldi Eboli verso una semifinale che si preannuncia infuocata: un derby campano contro il Napoli Futsal, riedizione di un confronto già avvenuto nell’anno del Tricolore. A differenza di due anni fa, le “volpi” ebolitane avranno il vantaggio di disputare le gare decisive tra le mura amiche, ma l’obiettivo è naturalmente quello di ottenere un risultato positivo anche in trasferta. Questo successo consolida la posizione della Feldi Eboli tra le realtà di punta della Serie A di calcio a 5, testimoniando il grande lavoro svolto dalla società negli ultimi anni.