Feldi Eboli, inizia bene la stagione: vittoria all’esordio in campionato

La prima giornata del campionato di Serie A di Futsal si apre con una schiacciante vittoria esterna per la Feldi Eboli, che si impone con un netto 1-6 in casa della neo-promossa CDM Futsal a Genova. L’uomo copertina della serata è senza dubbio Fabricio Calderolli. Nonostante stia per compiere 40 anni (tra circa 4 mesi), il numero 11 delle Volpi ha dimostrato che per qualità e classe l’età è solo un numero, firmando una straordinaria tripletta con due gol di pregevole fattura e uno a porta vuota.

In una prestazione perfetta per lui e la squadra, Calderolli ha guidato la truppa di mister Luciano Antonelli, dimostrando di essere un “universale di ruolo e di presenza”. Oltre al China, sono andati in rete anche Gui, al suo primo gol in maglia Feldi, e Felipinho, già miglior marcatore stagionale considerando anche la Coppa Divisione.

La CDM sorprende, poi la rimonta delle Volpi nel finale di tempo

La cronaca della gara ha visto un inizio in salita per la Feldi. Al primo tiro in porta, la CDM è passata in vantaggio con Da Silva, che poco dopo ha anche sfiorato il raddoppio. La reazione della Feldi è stata veemente, ma ha dovuto fare i conti con un superlativo Politano, il portiere classe 2005 della CDM, che ha compiuto una serie di parate decisive sui tentativi di Caponigro, Selucio, Gui e capitan Dalcin, fermando anche un clamoroso contropiede 3 contro 1.

La strenua difesa dei liguri ha però portato a un accumulo di falli. A poco più di due minuti dalla sirena, un fallo su Echavarria ha regalato un tiro libero alla Feldi (sesto fallo per i padroni di casa). Dal dischetto, Felipinho non ha sbagliato siglando l’1-1.

Le emozioni del primo tempo non sono finite qui. A un secondo dalla sirena, è arrivato il sorpasso firmato dall’eterno Fabricio Calderolli, che ha trovato l’angolo giusto portando le Volpi al riposo in vantaggio per 1-2.

Dominio Feldi nella ripresa: l’asse dei nuovi acquisti e il sigillo di Calderolli

Nella seconda frazione di gioco, la Feldi Eboli ha subito messo il turbo. Il terzo gol è nato sull’asse dei nuovi acquisti: assist di Kenji per Gui, che ha firmato il suo primo centro in rossoblù con un tap-in sotto porta.

A ridosso della metà del secondo tempo, le Foxes hanno calato il poker ancora una volta con Calderolli, che, al termine di una pregevole “ragnatela di passaggi”, ha lasciato partire un destro a fil di palo imprendibile.

I padroni di casa hanno provato la carta del portiere di movimento per riaprire l’incontro, ma capitan Dalcin si è opposto con successo ai tentativi avversari. A pochi minuti dalla fine, l’espulsione di Murilo nelle fila della CDM ha spianato la strada al quinto gol, segnato — chi se non lui? — ancora da Calderolli per la sua personale tripletta. Il match si è concluso con l’autogol dei liguri che ha fissato il risultato finale sull’1-6.

Le certezze per il futuro: Dalcin e Calderolli basi solide per Antonelli

La Feldi Eboli riparte in grande stile, aprendo il campionato su solide basi, che poggiano sulle certezze inossidabili rappresentate dalle giocate in avanti di Calderolli e le parate in difesa di capitan Dalcin. Questi due pilastri sono circondati da talento, freschezza e concretezza, fattori che possono rendere le Volpi una squadra dal potenziale ancora maggiore di quello visto finora.

Il club può solo crescere e migliorare sotto la guida attenta di mister Antonelli. Già tra una settimana, al Palasele, è atteso un primo test importante contro la Roma in quello che si preannuncia come uno dei big match di giornata.