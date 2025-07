Feldi Eboli, il progetto rossoblù continua: rinnovo biennale per mister Luciano Antonelli

La SSD Feldi Eboli è lieta di annunciare che Luciano Nicolas Antonelli, conosciuto anche come “Figu”, sarà ancora l’allenatore della Prima Squadra per la stagione sportiva 2025/2026, dopo aver firmato un biennale che lo legherà alle volpi per altri 2 anni.

Nativo di Buenos Aires, l’allenatore argentino dopo i successi in Sudamerica è arrivato a Eboli con tanta passione, umiltà e voglia di stupire. Il suo atteggiamento positivo in campo e fuori dal parquet gli ha permesso subito di integrarsi nell’ambiente ebolitano disputando una stagione da assoluto protagonista. Secondo posto nella Regular Season (record per la Feldi), oltre 100 gol segnati dalla sua squadra (altro record per le volpi), semifinale Playoff Scudetto e, soprattutto, la vittoria della Coppa Italia 2025.

Una sinergia tra il mister argentino e l’ambiente ebolitano nata sin dai primi giorni:

“A livello umano mi sono state confermate le sensazioni che avevo avuto da lontano prima di venire qui. La Feldi è una società fatta di persone esigenti ma allo stesso tempo che capiscono le situazioni e mettono sempre davanti la parte umana, su tutti è il Presidente a essere in primis questo tipo di persona. Guardo al futuro con molta positività, l’obiettivo è essere sempre competitivi anche se cambieremo qualche giocatore. Vogliamo far crescere chi abbiamo in rosa e abbinare al loro fianco atleti che si integrino con la nostra idea di gioco, sono molto felice di essere qui e di continuare con questa società”.

VINCERE E CONVINCERE – Primo anno in Italia e primo trofeo. Mister Luciano Antonelli è entrato nell’Albo d’oro della Feldi Eboli:

“Non mi aspettavo di vincere subito, sicuramente sono arrivato qui con quell’idea ma farlo concretamente non era facile anche perchè non eravamo la squadra favorita ad inizio stagione. Questo successo mi ha dato molta fiducia nel mio lavoro e a livello personale, penso che sia stato un momento meraviglioso anche per la società che così è riuscita a chiudere il suo ‘triplete’ di trofei nazionali. Per me è un onore essere entrato nella storia della Feldi Eboli”.

Ma l’ambizione di ‘Figu’ non si ferma qui, se l’appetito vien mangiando il primo trofeo in rossoblù ha fatto crescere la voglia di successi del tecnico argentino:

“Dobbiamo continuare con il lavoro fatto quest’anno, abbiamo messo delle buone basi e dobbiamo rinforzarle. Sicuramente lavorerò molto sul piano mentale e su quello tattico, ma le nostre caratteristiche di gioco non cambieranno con la squadra che farà dell’intensità e del dinamismo le sue armi migliori. Vogliamo continuare a giocar bene e divertire, sperando di vincere un nuovo titolo anche il prossimo anno”.