Febbre da Champions League: maxischermo per la finale di Champions League a Futani

In vista della finale di UEFA Champions League che vedrà contrapporsi Inter e Paris Saint-Germain sabato 31 maggio 2025, l’amministrazione comunale di Futani ha annunciato un’iniziativa speciale per la cittadinanza. Un maxischermo sarà allestito per consentire a tutti di seguire l’attesissimo match, con fischio d’inizio previsto per le ore 20:30.

Dove assistere all’evento: un punto di ritrovo per i tifosi

L’impianto video sarà posizionato in uno spazio adiacente alla statua di Padre Pio, creando un punto di aggregazione per gli appassionati di calcio. L’iniziativa mira a offrire un’opportunità di condivisione e celebrazione per un evento sportivo di risonanza internazionale, permettendo ai residenti di vivere l’emozione della finale in un contesto comunitario.